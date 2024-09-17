ВС РФ уничтожили основные логистические автомагистрали ВСУ под Покровском

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ВС РФ уничтожили ударами авиабомб ключевые логистические автомагистрали для ВСУ в Красноармейске (украинское название - Покровск) в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Вокруг Красноармейска уничтожены три моста. Они являлись важными стратегическими магистралями, которые, собственно, долгие годы делали город важным логистическим узлом ВСУ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что вокруг города теперь практически отсутствует какая-либо логистика. В силовых структурах пояснили, что красноармейская агломерация граничит с Днепропетровской областью, также дороги из Красноармейска вели в Димитров (Мирноград) и Родинское. И далее был путь на Константиновку и Славянск. В настоящее время все они пути перерезаны.
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