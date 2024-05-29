ВКС РФ уничтожили склад беспилотных катеров ВСУ

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Российские войска поразили украинский склад безэкипажных катеров, цех сборки беспилотников и авиатехнику. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что за минувшие сутки российские военные уничтожили склад безэкипажных катеров, авиационную технику, склад топлива для украинской военной техники и цех сборки беспилотников.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
Также в 118 районах удалось нанести поражение живой силе противника и его технике.
Кроме того, средствами ПВО были сбиты украинский истребитель МиГ-29, две противорадиолокационные ракеты HARM американского производства, две управляемые авиационные ракеты Hammer французского производства, 31 беспилотник, девять снарядов РСЗО «Град» и «Ольха».
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Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
Также в 118 районах удалось нанести поражение живой силе противника и его технике.
Кроме того, средствами ПВО были сбиты украинский истребитель МиГ-29, две противорадиолокационные ракеты HARM американского производства, две управляемые авиационные ракеты Hammer французского производства, 31 беспилотник, девять снарядов РСЗО «Град» и «Ольха».
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Анастасия Чинкова