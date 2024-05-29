ВСУ парализованы запретом США на удары по России, заявил командир Федоренко

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Украина может потерять военную помощь со стороны США, если нанесёт удары по территории России американским оружием без разрешения Вашингтона. Об этом заявил командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко в статье для американской газеты Washington Post.
Он заявил, что Украина в настоящий момент парализовала, поскольку США запретили использовать их боеприпасы для нанесения ударов по российским территориям. Если ВСУ воспротивятся и всё же нанесут удар, это может грозить им полной потерей военной поддержки от США. При этом у них сейчас достаточно ракет ATACMS для осуществления таких атак.
Федоренко призвал США снять ограничения на нанесение ударов по территориям России американским вооружением. Вместе с тем, он попросил у союзников больше средств ПВО и истребители F-16, которые уже давно обещают Киеву.
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Анастасия Чинкова