ВКС России атаковали порт Одессы баллистическими ракетами Х-59

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Российская армия нанесла мощный удар по портовой инфраструктуре одесского порта. Авиация Военно-космических сил России атаковала баллистическими ракетами Х-59 важнейший стратегический объект противника.
Как сообщают журналисты телеграм-канала «Военная хроника», групповая комбинированная атака проводилась российскими войсками ночью и утром 22 июня. Целями стали объекты военной и энергетической инфраструктуры на территории пяти подконтрольных Киеву регионов.
В числе важнейших целей был обозначен военный аэродром Староконстантинов, по которому выпустили порядка семи ракет класса Х-101. Также в результате российских ударов были разгромлены топливные склады ВСУ в Николаевской области и поражена военная техника противника на Харьковском направлении.
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Александр Бойцов