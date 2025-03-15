ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29

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Воздушно-космические силы (ВКС) России в воздушном бою сбили самолет МиГ-29 ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным российского военного ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 170 БПЛА самолетного типа.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова