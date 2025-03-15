ВС РФ сбили украинский беспилотник с отравляющим химическим боеприпасом в ЛНР

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Российские войска сбили украинский дрон с отравляющим химическим боеприпасом в Троицком районе Луганской Народной Республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, целью атаки вражеского дрона, вероятнее всего, был гражданский объект. Мирошник отметил, что беспилотный летательный аппарата производства ФРГ был оснащен самодельной емкостью с химическим реактивом, детонатором и деталями с надписями на украинском языке.
Посол добавил, что киевский режим применил химическое оружие против гражданского мирного населения. Данные действия запрещены рядом международных конвенций, заключил Мирошник.
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Посол добавил, что киевский режим применил химическое оружие против гражданского мирного населения. Данные действия запрещены рядом международных конвенций, заключил Мирошник.
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Екатерина Коршунова