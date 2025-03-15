В Запорожской области испытали дрон-перехватчик со скоростью «Формулы-1»

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Скорость «Формулы-1» в 318 км/ч достиг дрон добровольческого отряда Б.А.Р.С «Сармат» в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя группы разработчиков, чей позывной «Чапай».
«Дрон двигался со скоростью болида «Формулы-1», — пояснил военнослужащий, уточнив, что это рекорд для дронов такого типа.
По словам «Чапая», беспилотник используется для поражения вражеских дронов, включая дроны самолетного типа, которые пытаются бить по объектам в тыловых районах РФ.
Что касается максимальной скорости сегодняшних болидов, она составляет примерно 350 км/ч.
Ранее сообщалось, что в Курской области задерживают переодетых в российскую форму украинских боевиков.
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Никита Кротов