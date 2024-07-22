«‎Бой уже был»: Пленный заявил, что ВСУ скрывают от мобилизованных их отправку на штурм

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Украинский военнопленный Сергей Кожемяко рассказал, что командование ВСУ до последнего скрывает от мобилизованных, что их будут использовать при штурмовых действиях. Видео разговора опубликовало Минобороны РФ.
По его словам, о наступлении подразделению сказали только перед отправкой. Им было приказано вырыть окоп в районе Глубокого и держать оборону.
Кожемяко добавил, что подразделение попало в окружение военных ВС РФ. Тридцать восемь человек убежали, а семь, включая командира, погибли.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В зоне СВО котенок украл шлем у челябинского бойца, а силы ПВО минувшей ночью уничтожили 75 БПЛА боевиков ВСУ над территорией РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Мы когда заходили туда, бой уже был. Там бригада «Хартия» была, и нас к ним прикомандировали, как помощников, получается. Окопался сколько мог, по колено, может, меньше, потому что пули над головой свистят, особо не покопаешь, огонь был со всех сторон», — поделился он.
Кожемяко добавил, что подразделение попало в окружение военных ВС РФ. Тридцать восемь человек убежали, а семь, включая командира, погибли.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В зоне СВО котенок украл шлем у челябинского бойца, а силы ПВО минувшей ночью уничтожили 75 БПЛА боевиков ВСУ над территорией РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова