Владелец крупнейшего мобильного оператора Украины просит окончить военный конфликт

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Глава голландского холдинга VEON Каан Терзиоглу, владеющего крупнейшим мобильным оператором Украины «Киевстар», призвал к прекращению конфликта с Россией.
В интервью Bloomberg он подчеркнул, что украинцы достойно сражались и заслуживают мирного решения. Терзиоглу отметил, что каждая война должна прекратиться, говоря о необходимости возвращения надежды и восстановления Украины.
Сотрудники «Киевстара» продолжают поддерживать связь в сложных условиях, а сам VEON планирует вложить $1 млрд до 2027 года в цифровую инфраструктуру страны. Ранее компания продала свой российский актив «ВымпелКом» российскому менеджменту и завершила свои отношения с российским рынком.
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«Каждый взлетающий самолет должен приземлиться в определенный момент. Каждая война должна прекратиться», — заявил бизнесмен касательно ситуации на Украине.
Сотрудники «Киевстара» продолжают поддерживать связь в сложных условиях, а сам VEON планирует вложить $1 млрд до 2027 года в цифровую инфраструктуру страны. Ранее компания продала свой российский актив «ВымпелКом» российскому менеджменту и завершила свои отношения с российским рынком.
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Мария Моисеева