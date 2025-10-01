Владимир Леонтьев скончался после удара ВСУ по Новой Каховке
Владимир Леонтьев, возглавлявший совет депутатов Новой Каховки, умер в больнице от тяжёлых ранений, полученных в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
По его словам, врачи делали всё возможное, чтобы спасти Леонтьева, но травмы оказались несовместимы с жизнью.
Сальдо отметил, что погибший был искренним патриотом, верным соратником и человеком принципов, которого уважали и ценили земляки. От имени всей Херсонской области он выразил соболезнования родным и близким Леонтьева.
Также он подчеркнул, что глава совета депутатов останется в памяти как честный и открытый человек, а его имя навсегда вписано в историю региона.
