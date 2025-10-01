Достижения.рф

Владимир Леонтьев скончался после удара ВСУ по Новой Каховке

Глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев не успел добежать до укрытия
Владимир Леонтьев (Фото: РИА Новости / Дмитрий Макеев)

Владимир Леонтьев, возглавлявший совет депутатов Новой Каховки, умер в больнице от тяжёлых ранений, полученных в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.



По его словам, врачи делали всё возможное, чтобы спасти Леонтьева, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Сальдо отметил, что погибший был искренним патриотом, верным соратником и человеком принципов, которого уважали и ценили земляки. От имени всей Херсонской области он выразил соболезнования родным и близким Леонтьева.

Также он подчеркнул, что глава совета депутатов останется в памяти как честный и открытый человек, а его имя навсегда вписано в историю региона.

