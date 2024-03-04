ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

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Российские сверхзвуковые истребители Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинской армии на краснолиманском направлении в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В оборонном ведомстве добавили, что экипажи истребителей ВКС России возвращаются на исходные позиции до дальнейших указаний, как только разведка оглашает данные о поражении целей.
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Анастасия Чинкова