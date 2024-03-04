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ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Су-34 ВКС РФ уничтожили «опорник» ВСУ авиабомбами ФАБ-500
04 марта 2024, 09:11
Фото: iStock/Milous

Фото: iStock/Milous

Российские сверхзвуковые истребители Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинской армии на краснолиманском направлении в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается, что удар был нанесён неуправляемыми авиационными бомбами ФБ-500 са универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

В оборонном ведомстве добавили, что экипажи истребителей ВКС России возвращаются на исходные позиции до дальнейших указаний, как только разведка оглашает данные о поражении целей.

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Кимаковский: ВСУ перебросили свои резервные войска под Авдеевку
04 марта 2024, 08:20

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинское командование перебросило под Авдеевку резервные подразделения, чтобы попытаться удержать линию обороны, об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.
По его словам, Вооружённые силы Украины перебросили резервные подразделения в район села Бердычи под Авдеевкой в попытках удержать линию обороны.

Напомним, российская армия освободила Авдеевку, за которую долго велись ожесточённые бои, 17 февраля 2024 года. В этот день главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ об отступлении украинских войск, однако, по заявлениям российского Минобороны, украинцы начали бежать из города ещё за сутки до приказа Сырского.

После Авдеевки ВС РФ продолжили движение вперёд. За две недели удалось освободить населённые пункты Петровское, Ласточкино, Северное и Водяное.

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Опубликовано видео уничтожения еще одного танка Abrams на Украине
Появилось видео уничтожения танка Abrams FPV-дронами под Авдеевкой
04 марта 2024, 07:01

Фото: istock / dr_evil

Разработчики FPV-дрона «Упырь» показали кадры уничтожения американского танка Abrams на Авдеевском направлении от лица оператора. Видео от предприятия-производителя БПЛА опубликовал Телеграм-канал ТАСС.

На записи видно, как дроны летят в танк, гусеницу которого сбили бойцы бригады пехоты. Ударами боеприпаса ПГ-7В удалось сжечь иностранную бронетехнику.

Отмечается, что уже третий танк Abrams M1, который уничтожили Вооруженные силы РФ в зоне спецоперации. Два других танка российские бойцы поразили в понедельник, 26 февраля, в районе Бердычей западнее Авдеевки.

«Упырь» начали использовать в зоне СВО в мае 2023 года. По информации издания, БПЛА показал хорошую эффективность, применяя его российские военнослужащие смогли уничтожить лодки с десантом ВСУ, укрепления, блиндажи и опорные пункты противника.



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Bild: Российская армия уничтожает позиции ВСУ авиабомбами ФАБ-500

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Чемезов подтвердил постановку танка Т-14 на вооружение армии России
04 марта 2024, 06:36

Фото: iStock/ Andrey Kryuchenko

Гендиректор «‎Ростеха»‎ Сергей Чемезов подтвердил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии, передает РИА Новости.
«В армии она, конечно, на вооружении стоит‎», — заверил он.

В апреле 2023 года источник сообщал, что российские ВС стали применять танки Т-14 «Армата» в зоне спецоперации на Украине. Впервые в боевых условиях танки «Армата» опробовали в Сирии.

Танк Т-14 «Армата» разработало Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения. Он имеет необитаемую башню, комбинированное многослойное бронирование, новую динамическую защиту «Малахит» и комплекс активной защиты «Афганит». Три члена экипажа располагаются в изолированной бронекапсуле в передней части корпуса. Основное вооружение машины — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, которая может применять новые управляемые ракеты с дальностью 8 км.

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#ракеты
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Times: разведка России сможет отследить перевозки SCALP и Storm Shadow на Украину
04 марта 2024, 04:49

Фото: iStock/ Michele Ursi

Российская разведка в состоянии отследить перевозки западных ракет SCALP и Storm Shadow на Украину, используя информацию, которая стала известной после опубликованной беседы немецких военных, пишет британская газета The Times.
Так, в расшифровке сказано, что Франция отправляет ракеты SCALP на кроссоверах Audi Q7, а британцы применяют для транспортировки Storm Shadow бронемашины Ridgeback. Эти данные позволят Москве отслеживать и находить перевозящие оружие автомобили на территории как Европы, так и Украины.

Авторы публикации отмечают, что Британию и других членов НАТО должны сильно встревожить подобные нарушения информационной безопасности, что привело к разглашению таких серьезных данных.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают атаку на Крымский мост. Беседа якобы состоялась 19 февраля между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франка Грефе, инспектором BBC Инго Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

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Минобороны Франции обнародовало список военной помощи Украине за два года
04 марта 2024, 03:35

Фото: iStock/ Wachira Wacharapathom

Минобороны Франции обнародовало на своем официальном сайте список военной помощи Украине за два года конфликта, обратили внимание «Известия».
Согласно документу, ВСУ были отправлены защитное снаряжение, средства связи, различное вооружение и беспилотники. Среди приоритетных направлений числятся две установки Crotale NG, шесть ПЗРК Mistral, франко-итальянская система противовоздушной обороны SAMP/T. Среди средств поражения класса «воздух — земля» указаны только ракеты SCALP (аналог британских Storm Shadow).

К концу прошлого года Париж передал Киеву 30 самоходных артиллерийских установок Caesar, шесть гаубиц TRF1, четыре реактивных системы залпового огня и 10 120-мм минометов.

Кроме того, были поставлены 38 легких колесных танков AMX10 RC и 250 бронеавтомобилей, 120 внедорожников и шесть грузовиков.

Уточняется, что список актуален до момента подписания между Парижем и Киевом двустороннего соглашения об обеспечении безопасности.

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Президент Сербии допустил отправку Западом своих войск на Украину
Президент Сербии Вучич допустил отправку Западом своих войск на Украину
04 марта 2024, 00:31

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в нынешних условиях нельзя исключать отправку Западом своих военных в зону конфликта на Украине. Его слова передает ТАСС.
Президент обратил внимание на то, что когда впервые зашла речь о западных танках на Украине, многие не верили, что это когда-нибудь произойдет, однако это случилось. То же самое произошло с западными самолетами. Такая же история будет и с западными войсками, полагает Вучич, так как разговоры об этом уже ведутся.

«Ситуация будет ухудшаться повсюду», — прогнозирует сербский лидер.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже представители порядка 20 западных стран затронули тему возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. После конференции представители большинства стран — участниц встречи официально заявили, что не планируют направлять войска на Украину.

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Фортификация в Запорожской области обошлась Украине в $34 млн долларов
03 марта 2024, 21:03

Фото: iStock/JARAMA

Правительство Украины выделило более 34 миллионов долларов на строительство укреплений в Запорожской области. Об этом рассказал глава администрации подчинённого Украине региона Иван Фёдоров.
Известно, что средства будут направлены на строительство фортификационных сооружений на запорожском направлении, но точные места, где они будут возводиться, не были уточнены.
«Кабмин выделил рекордные 1,3 млрд гривен (более 34 миллионов долларов) на строительство фортификационных сооружений на запорожском направлении», — сообщил Фёдоров.
Глава администрации написал в Telegram, что работа по воздвижению укреплений будет выполнена в кратчайшие сроки. Отметил быструю, качественную и круглосуточную работу подрядчиков.

Кроме того, Иван Фёдоров рассказал, что в вверенной ему области изыскивают средства на строительство двух подземных школ, чтобы процесс обучения не прерывался во время российских атак. Для этого ведутся переговоры с зарубежными партнёрами.

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#украина
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Bild: Российская армия уничтожает позиции ВСУ авиабомбами ФАБ-500
03 марта 2024, 19:45

Фото: iStock/bpawesome

Российские военные уничтожают позиции ВСУ при помощи авиабомб ФАБ-500, об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.
«Кратер может быть несколько метров глубиной. После удара такой бомбы по позиции ВСУ, от позиции ничего не остается. Это большое преимущество (Вооружённых сил РФ)», — сообщил автор статьи.

Обозреватель подчеркнул, что залогом успешности российской армии является неоспоримое доминирование в воздухе, которое работает в тесное связке с наземной военной техникой.

Напомним, ранее стало известно, что российским военным удалось уничтожить ещё один американский танк Abrams M1, переданный ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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#сво
#всу
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«Победой русского оружия»: В ЛДПР рассказали, как завершится СВО
Слуцкий заявил, что в этом году Россия одержит победу в СВО
03 марта 2024, 19:31

Фото: kremlin.ru

В 2024 году конфликт на Украине завершится победой России, уверенность в этом выразил кандидат на должность президента РФ и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Его цитирует «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.
«Захват Авдеевки войдёт в историю специальной военной операции так же, как Сталинград, Курск вошли в историю Великой Отечественной войны. Уверен, что благородную и святую специальную военную операцию Россия завершит в нынешнем году победой русского оружия», — заявил Слуцкий.

С такой речью лидер ЛДПР выступил в Луганске во время встречи с военнослужащими, которые участвовали в освобождении Авдеевки.

Он также отметил, что сейчас цель российской армии — это освобождение временно оставленного Херсона.

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#лдпр
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