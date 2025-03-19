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В Минобороны сообщили последние новости СВО

МО РФ: ВСУ атаковали объект на Кубани после переговоров Путина и Трампа
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Объект на Кубани атаковали боевики ВСУ после того, как президент России Владимир Путин отдал ВС РФ приказ прекратить удары по энергоинфраструктуре Украины. Об этом доложили в Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что в этот момент в воздухе были семь беспилотников России. Они были нацелены на энергетические объекты Украины под Николаевом, связанные с ВПК республики.

Атаки со стороны киевского режима на энергоинфраструктуру РФ — подготовленная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы американского лидера Дональда Трампа, подчеркнули в МО РФ.

Накануне в Минобороны докладывали, что ВСУ попытались вклиниться на западе Белгородской области в целях создать негативный фон вокруг переговоров Путина с Трампом, запланированных вечером 18 марта.

Уточнялось, что боевики лишились танка и прочей техники, а также до 60 единиц живой силы. Все атаки со стороны ВСУ были отражены.

Ранее журналист высказался об атаке ВСУ на РФ во время переговоров.

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Скандал с SHAMAN, сорванная помолвка и роман с Арзамасовой: как сейчас живет сын Олега Газманова Родион
19 марта 2025, 13:25

Певец Родион Газманов (фото: РИА Новости / Алексей Майшев)

Родион Газманов — оветский и российский эстрадный певец и музыкант. Еще в шесть лет он покорил слушателей хитом «Люси», который записал в дуэте с отцом, Народным артистом России Олегом Газмановым. Однако его путь не ограничился музыкой: он построил карьеру в финансах, вернулся в шоу-бизнес, участвовал в крупных музыкальных проектах и даже попробовал себя в политике.
Как сейчас живет артист, чем он занимается сейчас и что известно о его личной жизни, расскажет «Радио 1».

Чем известен Родион Газманов


Родион Газманов — российский певец, музыкант и общественный деятель. Родился 3 июля 1981 года в Калининграде. Он — сын народного артиста России Олега Газманова.

Широкую известность Родион получил еще в детстве: в шесть лет он записал с отцом хит «Люси», который мгновенно стал популярным. Позже в репертуаре Газмановых появилась еще одна знаковая песня — «Танцуй, пока молодой».

Олег и Родион Газмановы (фото: Instagram* / rodder13)

Несмотря на раннюю популярность, Газманов-младший не сразу выбрал музыкальную карьеру. Он окончил школу в Москве, учился в колледже в Англии, а затем поступил в Финансовую академию, получив красный диплом. После успешной работы в финансовой сфере в 2012 году он принял решение вернуться в музыку.

В 2013 году артист выпустил свой первый сольный альбом. В 2015-м прошел кастинг в шоу «Голос», где попал в команду Григория Лепса. С тех пор Родион активно занимается творчеством и продолжает строить музыкальную карьеру.

Личная жизнь Родиона Газманова: неудачный роман и сорванная помолвка


Несмотря на успешную карьеру, 43-летний артист еще не был женат и не имеет детей.

В 2021 году Родион признался, что его серьезные отношения завершились, хотя он даже планировал сделать предложение возлюбленной. Однако роман не сложился, и Газманов решил сосредоточиться на творчестве.

«Назначил дату, а потом все куда-то полетело не в ту сторону. Узнал, что кольцо можно сдать. Когда покупал и сдавал кольцо, меня напоили шампанским. Сказали: "Приходите еще, мы знаем, что вы вернетесь"», —вспоминал артист.

Переживания от разрыва отразились в его альбоме «Шаг вперед». Как рассказал певец, все песни посвящены его бывшей девушке, с которой он был вместе около пяти лет. Создание альбома помогло ему пережить разрыв, и сейчас он считает себя счастливым человеком.

Имя своей избранницы артист не раскрывал, но ему приписывали отношения с известными личностями, включая Лизу Арзамасову и Ольгу Бузову. Сам он опровергал эти слухи, заявляя, что не смог бы встречаться с коллегами по шоу-бизнесу.

Родион Газманов и Лиза Арзамасова (фото: Instagram* / rodder13)

Родион также подчеркнул, что не любит обсуждать личную жизнь, так как считает, что артист должен быть интересен своим творчеством, а не сплетнями.

Конфликт между Газмановым и певцом SHAMAN


В октябре 2023 года певец сообщил об отмене запланированного тура по Уралу. В СМИ появилась информация, что причиной мог стать его конфликт с Ярославом Дроновым (SHAMAN).

Газманов опубликовал в соцсетях снимок с SHAMAN, сопроводив его неоднозначным комментарием.

«Ярослав Дронов. Он же SHAMAN. Он же певец, композитор и автор песен. Кстати, каких?» — написал Газманов - младший.

Старший сын бросил бизнес, пасынок стал моделью, а юная дочь сделала пластику: как живут дети Газманова
Старший сын бросил бизнес, пасынок стал моделью, а юная дочь сделала пластику: как живут дети Газманова

Позже он объяснил свою позицию, отметив, что не хотел никого задеть и находится в хороших отношениях с коллегой.

«Ярослав — крутейший исполнитель, пишущий крепкие хиты, очень здорово умеющий держать публику. И, как выяснилось при личном знакомстве, еще и человек хороший», — написал музыкант в соцсетях.

Он также отметил, что никакого скандала между ними не было и порекомендовал не верить тому, что пишет желтая пресса.

Позиция Родиона Газманова по спецоперации


Родион Газманов поддерживает проведение специальной военной операции и выступает в поддержку действий российских властей.

Родион Газманов (фото: Instagram* / rodder13)

В феврале 2024 года он выпустил песню «Затишье», которую посвятил участникам СВО. По словам артиста, он не спал двое суток, но в итоге создал композицию, которую посвятил российским бойцам.

«В декабре я выступал в парке "Патриот" перед ребятами, которые должны были со дня на день уехать на фронт. И меня осенила мысль, что мне абсолютно нечего сказать этим людям своими песнями. Они все про любовь», — отметил Газманов.

Кроме того, певец неоднократно критиковал артистов, которые не выражают свою позицию по этому вопросу, называя их поведение «подлым и низким».

«Ребята, усидеть на двух стульях не получится», — подчеркнул исполнитель.

Как сейчас живет Родион Газманов


Сегодня Родион Газманов продолжает активно развивать свою карьеру.

Он стал участником музыкального шоу «Один в один» на телеканале «Россия», где в первом выпуске перевоплотился в Валерия Сюткина.

«Сложность выступления в образе Сюткина, наверное, заключалась в том, чтобы не петь своим голосом. Потому что прежде чем проникаться образ другого артиста, нужно, так сказать, потерять себя, отказаться от себя, закрыть себя внутри. Здесь нужно не петь как Родион Газманов, а попробовать петь как Валерий Сюткин. И, конечно, долгие репетиции, шесть часов на пластическом гриме — это моменты, которые в какой-то степени привычные, но не самые комфортные», — рассказал музыкант в беседе со «СтарХитом».

Родион Газманов (фото: Instagram* / rodder13)

Также он участвовал в проекте «Ну-ка, все вместе!».

Помимо музыки, Газманов пробует себя в политике. В 2024 году он подал документы на выборы депутатов Мосгордумы по одномандатному округу и 8 сентября был избран депутатом. Теперь он намерен активно работать в своем округе, решая вопросы помощи ветеранам, патриотического воспитания, поддержки молодежи и другие социально значимые темы.

Также он рассказал, что живет в загородном двухэтажном коттедже, который возвел и обустроил собственными руками.

«Дом строил я, причем каждый этап работ начинал сам. То есть работал с бригадой. Для меня этот дом был своеобразной дипломной работой для самого себя, потому что проект разрабатывался под моим руководством. Все инженерные сети, моменты, касающиеся удобства, прошли через меня», — сказал музыкант.

Площадь дома составляет 430 квадратных метров, в нем есть гостиная, несколько спален и собственная звукозаписывающая студия.

«Я понял, что лишних комнат здесь нет. У меня есть гараж, студия. Здесь есть гостевые спальни, гостиная, постирочная. Есть комната, которую я вам не покажу. Ко мне в гости приезжает мама — это бывает нечасто, но бывает — это ее персональная комната. Мама живет в Калининграде, но приезжает меня воспитывать», — поделился певец.

Олег и Родион Газмановы (фото: Instagram* / rodder13)

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«Оказывается в дураках»: Политолог объяснил, как Россия играет с США по своим правилам
Политолог Крутаков: прекращении ударов на 30 дней выгодно России, а не Украине
19 марта 2025, 12:54

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Белый дом по итогам разговора Дональда Трампа и Владимира Путина заявил, что конфликт на Украине «должен был завершиться давно». Путин и Трамп согласились, что движение к урегулированию на Украине начнется с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры. Также лидеры договорились начать переговоры по перемирию в Черном море, они стартуют «незамедлительно» на Ближнем Востоке. Президенты согласились, что улучшение двусторонних отношений между США и Россией имеет огромный потенциал и геополитическую стабильность.
Политолог Леонид Крутаков в беседе с «Радио 1» заявил, что сами переговоры и попытка найти точки соприкосновения являются огромным плюсом, однако все не так однозначно.

«Я бы не был таким радужным, как Трамп, хотя это его стилистика — он все подает как победу. У него на каждом шаге успех, он 100% американец из ковбойских фильмов», — прокомментировал он.

По его словам, события, безусловно, имеют мировое значение, потому что Европа в этой истории оказывается в дураках.

«Я бы провел аналогию с 1972 годом — с Киссинджером, когда сформировался тот мир Никсона, в котором мы жили долгое время, где удалось американцам оторвать Китай от Советского Союза, предложив им статус, перебросив туда практически все свои производства в погоне за дешевой силой. Таким образом, они подняли Китай, превратив его в своего диаполитического противника сегодня. Сейчас США пытается предложить России такую же сделку — пытаются купить нас и оторвать от Китая. Но Россия понимает американскую игру и не идет на эти уловочки, а играет серьезно. Даже громогласное заявление Трампа о прекращении ударов на 30 дней по энергообъектам выгодно прежде всего России, не Украине», — объяснил эксперт.

Он добавил, что Россия не бежит навстречу Трампу с распростертыми объятиями, потому что понимает ситуативность игры. Россия нужна США как союзник или, как минимум, не союзник Китаю.

«В этой поляне образуется геостратегический и геополитический треугольник. Российская власть понимает стратегическую линию Запада, поэтому в переговорах отстаивает свои позиции», — поделился Крутаков.

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В Совфеде предрекли реакцию Киева на требование РФ о прекращении мобилизации
Карасин: Киев выступит против требования РФ о прекращении мобилизации
19 марта 2025, 12:39

Фото: istockphoto/Diy13

Киев выступит против требования Москвы о прекращении мобилизации, заявил журналистам «России 24» руководитель комитета СФ по международным вопросам Григорий Карасин.
По его мнению, Вашингтон поймет Россию, а вот Европа и сам Киев воспримут данное требование в штыки.

«Мы увидим это, какое-то время нужно для того, чтобы собраться», — сказал собеседник.
Карасин добавил, что «сейчас мяч» на стороне оппонентов, остается лишь ждать ответа.

«Надежды на то, что ответ будет конструктивным, минимальны», — резюмировал он.
Европа и киевский режим продолжают требовать от союзников давления на Россию.

Ранее в США раскрыли детали, а также дату обсуждения прекращения огня на Украине.

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Дрон ВСУ ударил по Хомутовской больнице в Курской области — Хинштейн
19 марта 2025, 11:57

Фото: istockphoto/N-sky

Дрон ВСУ ударил по Хомутовской ЦРБ в Курской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн. По данным чиновника, в результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших.
«Украинские нацисты наносят удары даже по больницам. Сегодня под атаку врага попал Хомутовский район. Украинский FPV-дрон ударил по зданию Хомутовской ЦРБ... Слава Богу, погибших и пострадавших нет», — сказано в публикации.
Он добавил, что повреждения получил фасад, а также стекла на первом и втором этажах здания.

Боевики ВСУ регулярно атакуют российские приграничные территории. В МО РФ заявляли, что для создания негативного фона около запланированных на 18 марта переговоров лидеров РФ и США, ВСУ попытались вклиниться в западной части Белгородской области. Противник осуществил пять атак, используя различную технику. Все атаки были отражены.

Ранее стало известно, что украинские боевики специально атаковали Россию при разговоре президентов РФ и США. Подробности в нашем материале.

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#конфликт
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#всу
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Роман с молодым фигуристом, конфликт с Кадышевой, отношение к СВО и пластические операции: чем способна удивить Бабкина в свои 75?
19 марта 2025, 11:07

Надежда Бабкина (Фото: ВКонтакте @ngbabkina)

Надежда Бабкина — выдающаяся певица и организатор, чьи народные песни покорили сердца многих людей не только в России, но и за ее пределами.
Сегодня, 19 марта, артистке исполняется 75 лет, ее вклад в музыкальную культуру страны невозможно переоценить. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Начало карьеры

Путь Надежды Бабкиной в музыке начался в 1974 году, когда она основала ансамбль «Русская песня». Изначально это была небольшая женская группа из шести человек, но вскоре к ним присоединились мужчины, коллектив начал активно развиваться. В 1976 году ансамбль впервые заявил о себе на конкурсе в Сочи, а через два года завоевал золотую медаль на международном фестивале в Братиславе.

Надежда Бабкина (Фото: ВКонтакте @ngbabkina)

Развитие ансамбля «Русская песня»

С течением времени ансамбль стал самостоятельным коллективом при «Москонцерте». В 80-х годах вокруг «Русской песни» был создан Московский фольклорный центр, который позже превратился в знаменитый театр. Сегодня это известный Московский музыкальный театр фольклора «Русская песня». Под руководством Бабкиной коллектив записал более сотни современных обработок народных песен и ставил яркие спектакли и концертные программы.

Хиты и достижения

Песни «Москва златоглавая», «Девушка Надя», «Как хотела меня мать» стали настоящими народными хитами. Ансамбль выступал на престижных площадках, включая открытие Олимпиады в Сочи в 2014 году. В театре сегодня работают несколько коллективов, таких как «Русские сезоны», «После 11», ансамбли «Россияне» и «Славяне», а также детская студия «Наследие».

Сольная карьера и телевидение

Помимо работы с ансамблем, Бабкина активно выступала и сольно. Ее песни «Казачка Надя» и «Цветной бульвар» известны далеко за пределами России. С 1991 года певица регулярно участвует в фестивале «Славянский базар».

Надежда Бабкина (Фото: ВКонтакте @ngbabkina)

Также Надежда Бабкина проявила себя как организатор фестивалей. С 1997 года она проводит популярный фолк-фестиваль «Казачий круг», а с 2007 года руководит масштабным фестивалем «Песни России». На телевидении Бабкина также оставила свой след: с 2009 по 2023 год она вела программу «Модный приговор» на Первом канале и участвовала в различных шоу на канале НТВ.

Театр «Русская песня»

Надежда Бабкина является основателем Московского государственного академического театра «Русская песня», который был создан в 2000 году на основе ансамбля, существовавшего с 1976 года. Под ее руководством театр продолжает развиваться и радовать зрителей новыми яркими постановками.

Фото: iStock/lena_volo

Личная жизнь

Брак с Владимиром Заседателевым

Надежда Бабкина была замужем только один раз. Ее мужем стал барабанщик группы «Самоцветы» Владимир Заседателев. Пара прожила в браке 17 лет — с 1974 по 1991 год. Однако брак распался из-за измены мужа, что стало тяжелым ударом для певицы. У пары остался сын Даниил, который стал важной частью жизни Надежды.

Отношения с Евгением Гором

После развода Надежда долго встречалась с певцом Евгением Гором, который младше ее на 30 лет. Эти отношения привлекали внимание общественности, но в 2023 году начали появляться слухи, что пара рассталась. Известный историк моды Александр Васильев подлил масла в огонь, намекнув на нового поклонника Бабкиной.

Новый роман: Сергей Рябов

Александр Васильев рассказал о молодом и «очень-очень красивом» поклоннике Надежды Бабкиной — бывшем фигуристе Сергее. По его словам, певица завязала близкие отношения с Сергеем Рябовым, который является ее пиар-директором.

Васильев сравнил Рябова с известным фигуристом Евгением Плющенко, подчеркивая его привлекательность и харизму.

Охлаждение чувств с Евгением Гором

Поклонники заметили, что в последние два года Надежда Бабкина и Евгений Гор практически не появлялись вместе. Многие решили, что артистка устала от сердечных драм и предпочла сосредоточиться на своей карьере и семье.

Конфликт с Кадышевой

Конфликт между Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой начался в 90-х, когда Бабкина начала ревновать к растущей популярности Кадышевой. В 2010-х напряжение переросло в открытый конфликт: Бабкина критиковала музыку Кадышевой, называя ее «попсовой версией» народного жанра, и отказывалась выступать на фестивалях, где была Кадышева. В ответ Кадышева иронично заметила, что выпады Бабкиной ей не страшны.

Ситуация изменилась в 2020-х, когда обе певицы начали появляться вместе на фотографиях в соцсетях. Бабкина отметила радость встречи с коллегами и впоследствии заявила, что конфликт был «спровоцирован» и что она хорошо относится к Кадышевой.

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Станислав Жданов)

СВО

Надежда Бабкина открыто поддержала спецоперацию. Она пожелала участникам вернуться домой живыми.

В интервью «Вокруг ТВ» певица отметила, что артисты, осуждающие действия России, просто боятся ехать в Донбасс и выражать свою позицию. Певица выразила сомнение в том, что публика сможет простить уехавших артистов, даже если им разрешат вернуться. Бабкина активно поддерживает российских военнослужащих, выступая перед солдатами в учебных центрах и давая концерты в новых регионах и военных госпиталях.

Пластические операции и похудение

Надежда Бабкина, получающая комплименты за свою внешность, впервые призналась о пластической хирургии в 2021 году, когда рассказала о круговой подтяжке лица, сделанной в 2019 году. Певица считает, что звезды должны «делать» себя, чтобы соответствовать ожиданиям зрителей.

Она также похудела на более чем 30 килограммов благодаря диете и спорту, но некоторые подозревают, что для достижения такого результата она могла использовать инъекции, популярные среди диабетиков.

Надежда Бабкина сейчас

Надежда Бабкина продолжает свою карьеру, хотя и реже появляется на телевидении. В феврале 2024 года она стала ведущей программы «Прошу, прости!» на НТВ, основанной на реальных историях людей, публично просящих прощения.

Артистка также вернулась к актёрской деятельности, сыграв местную певицу в сериале «Многодетство». Несмотря на проблемы со здоровьем в прошлом, Бабкина продолжает радовать своих поклонников новыми проектами.

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