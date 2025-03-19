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Объект на Кубани атаковали боевики ВСУ после того, как президент России Владимир Путин отдал ВС РФ приказ прекратить удары по энергоинфраструктуре Украины. Об этом доложили в Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что в этот момент в воздухе были семь беспилотников России. Они были нацелены на энергетические объекты Украины под Николаевом, связанные с ВПК республики.
Атаки со стороны киевского режима на энергоинфраструктуру РФ — подготовленная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы американского лидера Дональда Трампа, подчеркнули в МО РФ.
Накануне в Минобороны докладывали, что ВСУ попытались вклиниться на западе Белгородской области в целях создать негативный фон вокруг переговоров Путина с Трампом, запланированных вечером 18 марта.
Уточнялось, что боевики лишились танка и прочей техники, а также до 60 единиц живой силы. Все атаки со стороны ВСУ были отражены.
Ранее журналист высказался об атаке ВСУ на РФ во время переговоров.
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Атаки со стороны киевского режима на энергоинфраструктуру РФ — подготовленная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы американского лидера Дональда Трампа, подчеркнули в МО РФ.
Накануне в Минобороны докладывали, что ВСУ попытались вклиниться на западе Белгородской области в целях создать негативный фон вокруг переговоров Путина с Трампом, запланированных вечером 18 марта.
Уточнялось, что боевики лишились танка и прочей техники, а также до 60 единиц живой силы. Все атаки со стороны ВСУ были отражены.
Ранее журналист высказался об атаке ВСУ на РФ во время переговоров.
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Никита Кротов