Алаудинов: ВСУ выставляют заградотряды под Сумами
Украинское командование выставляет заградительные отряды против собственных военнослужащих на сумском направлении, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России Апты Алаудинов.
«На данный момент я бы не сказал, что какие-то спецподразделения серьезные нам противостоят. ВСУ туда забрасывают все больше и больше людей, которых они отлавливают на улице, за ними же выставляются заградотряды», — передает его слова ТАСС.Генерал-лейтенант уточнил, что эти формирования не только предотвращают отступление передовых групп, но и уничтожают подразделения, которые пытаются сдаться в плен.
Перед этим сообщалось, что жители Сум массово пытаются избавиться от недвижимости на фоне обострения социальной обстановки в регионе.