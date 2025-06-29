Алаудинов: ВСУ выставляют заградотряды под Сумами

Апти Алаудинов (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Украинское командование выставляет заградительные отряды против собственных военнослужащих на сумском направлении, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России Апты Алаудинов.



«На данный момент я бы не сказал, что какие-то спецподразделения серьезные нам противостоят. ВСУ туда забрасывают все больше и больше людей, которых они отлавливают на улице, за ними же выставляются заградотряды», — передает его слова ТАСС.
Генерал-лейтенант уточнил, что эти формирования не только предотвращают отступление передовых групп, но и уничтожают подразделения, которые пытаются сдаться в плен.

Перед этим сообщалось, что жители Сум массово пытаются избавиться от недвижимости на фоне обострения социальной обстановки в регионе.
Лидия Пономарева

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