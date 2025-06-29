Над Брянской и Курской областями сбиты 8 украинских беспилотников
МО РФ: Средствами ПВО уничтожено 8 БПЛА ВСУ над Брянской и Курской областями
Российская противовоздушная оборона сбила 8 беспилотников ВСУ: семь — над Брянской областью и один — над территорией Курской области, сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что дроны были перехвачены и уничтожены с 8:50 (по московскому времени) до 11:10 (по московскому времени) 29 июня.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своём телеграм-канале, что двое мирных жителей Брянска были ранены во время атаки ВСУ с помощью беспилотников.
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