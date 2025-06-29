ВСУ потеряли до 185 человек в зоне боевых действий группировки «Восток»

29 июня 2025, 12:40

МО РФ: потери ВСУ в зоне действий группировки «Восток» составили до 185 человек

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 185 человек в зоне боевых действий российской группировки войск «Восток», также были уничтожены семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.