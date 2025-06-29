ВСУ потеряли до 185 человек в зоне боевых действий группировки «Восток»
Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 185 человек в зоне боевых действий российской группировки войск «Восток», также были уничтожены семь автомобилей и четыре артиллерийских орудия противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии возле населённых пунктов Зеленый Гай, Карла Маркса, Шевченко, Воскресенка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Березовое в Днепропетровской области.
По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
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