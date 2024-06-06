Побег властей из Херсона, бои под Харьковом и взятие Георгиевки: Последние новости СВО

Иностранные наёмники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, всё чаще начали конфликтовать с мирными жителями в Херсоне, которые с удовольствием передают информацию о месте их нахождения российским военным. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на представителя подполья.