Побег властей из Херсона, бои под Харьковом и взятие Георгиевки: Последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Администрация Херсона, назначенная Киевом, эвакуируется из города, попутно сжигая документы, тем временем армия России освободила Георгиевку на Кураховском направлении.
Последние новости на утро 06.06.2024 с полей спецоперации приводит редакция «Радио 1».
На Херсонском направлении ЛБС остаётся без значимых изменений. Однако происходят отдельные стрелковые бои в островной зоне и взаимные удары артиллерией и дронами. Российская авиация активно работает по позициям на вражеском берегу.
Тем временем назначенная Киевом администрация спешно покидает Херсон, сжигая документы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, в городе произошло сразу несколько пожаров. Подпольщик предположил, что именно в этом огне были уничтожены последние важные документы.
Вечером 5 июня стало известно, что в ходе активных штурмовых действий армия России освободила от ВСУ населенный пункт Георгиевка. Сейчас там идёт зачистка остатков украинских подразделений. Данную информацию Минобороны РФ ещё официально не подтверждало.
Российские военные ведут ожесточенные бои в Волчанске на территории Агрегатного завода, а также в районе многоэтажной застройки. На востоке города сохраняется крайне высокий темп продвижения российских войск. При этом на Липцовском направлении линия фронта остаётся без изменений. Там ВСУ закончили переброску резервов. Сейчас там украинцы занимают рубежи и готовятся к контрнаступлению, об этом пишет Telegram-канал «Два майора».
В Парасковиевке ВС РФ продолжают зачистку западных окраин села. А в центре Красногоровки российские бойцы продвигаются с боями, наступая с юга. В восточной стороне населённого пункта армия России также имеет значительные успехи.
Также российские войска продолжают наступать на Карловку, бои уже ведутся на подступах села с южной стороны Карловского водохранилища. Одновременно с этими действиями идёт продвижение и с северной стороны водохранилища, чтобы отбросить ВСУ за реку Волчья и охватить Яснобродовку с юга и севера.
Российские десантники развивают успех в направлении Часова Яра, ведя штурмовые действия при поддержке авиации и артиллерии. Кроме того, разведывательные группы действуют западнее водоканала Северский Донец – Донбасс с юга, на подступах в микрорайону Новый, а также с севера у Калиновки. Также продолжаются бои западнее Богдановки.
Западнее Авдеевки армия России расширяет зону контроля у Архангельского на Очеретинском выступе, юго-западнее Соловьево в направлении Новопокровского.
Наши войска закрепляются на северной окраине Работино, а юго-восточнее села расширяется наша зона контроля. Российские военные с мест отмечают прибытие резервов ВСУ в район Работино-Вербовое, кроме того, украинская армия увеличила использование ночных FPV-дронов.
Тем временем на Украину приехало большое число специалистов НАТО. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинское военно-политическое руководство укрепляет военное сотрудничество и взаимодействие с НАТО и странами ЕС. Марочко также добавил, что на границе Украины с Польшей, Румынией и Молдавией появились КПП, через которые перевозят западное вооружение без «бюрократической волокиты».
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* физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Херсонское направление
На Херсонском направлении ЛБС остаётся без значимых изменений. Однако происходят отдельные стрелковые бои в островной зоне и взаимные удары артиллерией и дронами. Российская авиация активно работает по позициям на вражеском берегу.
Тем временем назначенная Киевом администрация спешно покидает Херсон, сжигая документы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Как сообщают наши товарищи из Херсона: администрация эвакуируется из города. Главные чиновники давно сбежали, сейчас происходит уничтожение не вывезенной документации», — написал в своём Telegram-канале Лебедев.
По его словам, в городе произошло сразу несколько пожаров. Подпольщик предположил, что именно в этом огне были уничтожены последние важные документы.
Кураховское направление
Вечером 5 июня стало известно, что в ходе активных штурмовых действий армия России освободила от ВСУ населенный пункт Георгиевка. Сейчас там идёт зачистка остатков украинских подразделений. Данную информацию Минобороны РФ ещё официально не подтверждало.
Харьковское направление
Российские военные ведут ожесточенные бои в Волчанске на территории Агрегатного завода, а также в районе многоэтажной застройки. На востоке города сохраняется крайне высокий темп продвижения российских войск. При этом на Липцовском направлении линия фронта остаётся без изменений. Там ВСУ закончили переброску резервов. Сейчас там украинцы занимают рубежи и готовятся к контрнаступлению, об этом пишет Telegram-канал «Два майора».
Донецкое направление
В Парасковиевке ВС РФ продолжают зачистку западных окраин села. А в центре Красногоровки российские бойцы продвигаются с боями, наступая с юга. В восточной стороне населённого пункта армия России также имеет значительные успехи.
Также российские войска продолжают наступать на Карловку, бои уже ведутся на подступах села с южной стороны Карловского водохранилища. Одновременно с этими действиями идёт продвижение и с северной стороны водохранилища, чтобы отбросить ВСУ за реку Волчья и охватить Яснобродовку с юга и севера.
Часовоярское направление
Российские десантники развивают успех в направлении Часова Яра, ведя штурмовые действия при поддержке авиации и артиллерии. Кроме того, разведывательные группы действуют западнее водоканала Северский Донец – Донбасс с юга, на подступах в микрорайону Новый, а также с севера у Калиновки. Также продолжаются бои западнее Богдановки.
Авдеевское направление
Западнее Авдеевки армия России расширяет зону контроля у Архангельского на Очеретинском выступе, юго-западнее Соловьево в направлении Новопокровского.
Запорожское направление
Наши войска закрепляются на северной окраине Работино, а юго-восточнее села расширяется наша зона контроля. Российские военные с мест отмечают прибытие резервов ВСУ в район Работино-Вербовое, кроме того, украинская армия увеличила использование ночных FPV-дронов.
6 июня год назад6 июня 2023 года украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил, что ВСУ освободят Крым в течение пяти последующих месяцев. Тогда он говорил, что Украина будет наносить удары по военным объектам на полуострове и уничтожит Крымский мост, а россияне будут вынуждены бежать оттуда по сухопутному коридору. Сегодня мы видим, что очередное пророчество не сбылось.
Тем временем на Украину приехало большое число специалистов НАТО. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинское военно-политическое руководство укрепляет военное сотрудничество и взаимодействие с НАТО и странами ЕС. Марочко также добавил, что на границе Украины с Польшей, Румынией и Молдавией появились КПП, через которые перевозят западное вооружение без «бюрократической волокиты».
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Российские и украинские знаменитости, погибшие на СВО
* физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Элина Позднякова