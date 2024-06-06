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Российские и украинские знаменитости, погибшие на СВО

Составлен список артистов, которые погибли в зоне проведения СВО
06 июня 2024, 05:00
Фото: istock / razihusin

Фото: istock / razihusin

Ряд российских и украинских артистов после начала специальной военной операции отправились на фронт и не вернулись. Редакция «Радио 1» расскажет о знаменитостях, погибших в зоне боевых действий.

Кто из российских знаменитостей погиб в зоне проведения СВО

Автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин отправился в зону СВО в 2022 году. Через время он перестал выходить на связь. На протяжении длительного времени музыкант считался пропавшим без вести. Позже выяснилось, что Истомин скончался в возрасте 55 лет. Его похоронили с военными почестями в родном городе Екатеринбурге.

В ноябре 2023 года скончался режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов.



«Он героически погиб в ходе специальной военной операции. Никакими словами невозможно передать боль и скорбь, которую испытывают друзья, родные и близкие, а также все поклонники творчества Александра Сапрунова», — рассказали в пресс-службе театра.
В ходе СВО погиб 44-летний звукооператор сериала «Реальные пацаны» Валентин Ушаков. Ему посвятили финальный эпизод сериала, в котором главные герои приезжают в госпиталь к раненым ветеранам спецоперации.

Военнослужащий ВС РФ, житель Ухты Денис Степанов, который 6 лет назад снялся в клипе украинской группы «Грибы» на песню «Тает лёд», погиб в зоне проведения СВО. За шесть лет ролик с его участием собрал более 268 миллионов просмотров на YouTube.
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Уехавшие в зону СВО российские артисты

Бывший скрипач группы «Аквариум», основатель и художественный руководитель Международного фестиваля барочной музыки EARLYMUSIC 60-летний Андрей Решетин служит в первой фронтовой творческой бригаде.

Вместе с Решетиным в первой фронтовой творческой бригаде оказался ведущий актер «Современника» 44-летний Евгений Павлов. Зрители могут знать его по постановкам «Рассказ о семи», «Птица Феликс», «Осенняя соната» и других.

Звезда фильмов «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины» Михаил Мамаев тоже отправился на фронт. 20 января 2023 года на его странице в соцсети появилось фото, где 57-летний артист стоит рядом с танком.

Актер Нового театра Павел Устинов попал под мобилизацию. 27-летний артист заявил, что не простил бы себе, если бы остался в стороне, когда его брата призвали.

Украинские знаменитости, погибшие на СВО

В ходе боевых действий погибли некоторые украинские знаменитости. В частности, на поле боя скончался 33-летний актер и участник «Фабрики звёзд» Павел Ли и 26-летний участник юмористического шоу «Лига смеха» Ярослав Гаркавло.

Погиб известный по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны» актер театра и кино Василий Кухарский, воевавший в рядах ВСУ. В сентябре 2023-го он был тяжело ранен. Его родственники собирали финансы на реабилитацию, но лечение не дало результатов. Артист так и не смог пойти на поправку и скончался 7 декабря в возрасте 42 лет.

Во время боевых действий погибли украинские актеры: 31-летний Филипп Виннер и 35-летний Алексей Хильский, известный зрителям по роли в сериале «Нюхач».
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Вступившие в ряды ВСУ после начала спецоперации

Лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк вступил в ряды добровольцев территориальной обороны Киева в первые дни СВО. Его следующим шагом стала работа в батальоне тактико-оперативного реагирования патрульным полицейским. В марте 2022 года музыкант попал под минометный обстрел и был ранен. После выздоровления он вернулся к службе.

Музыкант и бывший ведущий шоу «Орел и решка» Коля Серга в первые дни СВО записался в ряды добровольцев. Со своим творческим объединением музыкант выступает в приграничных городах с концертами.

Актер Александр Печерица, уроженец Петербурга, снимавшийся в картинах о Великой Отечественной войне «1941» и «По законам военного времени», с началом СВО записался в тероборону и до недавнего времени служил в украинских войсках. В начале 2024 года стало известно, что Печерица уволился из ВСУ, признавшись, что боится попасть в окружение.

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Дрон ВСУ атаковал еще одну нефтебазу на территории России
Гладков: БПЛА ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области, произошел пожар
06 июня 2024, 05:31

Фото: istock / NiseriN

Украинский БПЛА атаковал еще одну нефтебазу на территории Российской Федерации.Дрон-камикадзе атаковал предприятие в Старооскольском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
В результате взрыва на одном из резервуаров начался пожар, его оперативно потушили четыре пожарных расчета.

«Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет», — добавил глава региона.
Ранее сообщалось о пожаре в районе нефтебазы в Ростовской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Стало известно о восстановлении Каховской ГЭС
Сальдо: восстановить плотину Каховской ГЭС после победы в спецоперации несложно
06 июня 2024, 05:21

Фото: istock / vasilyG

Дамба Каховской ГЭС будет восстановлена, так как от нее зависит орошение юга Херсонской области. Такое заявление сделал глава Новокаховского округа Виталий Гура в беседе с РИА Новости.
«Восстановится дамба — и все, и работа пойдет. Я думаю, в течение двух лет это реально сделать», — подчеркнул Гура.
Как утверждает собеседник издания, основная ценность Каховской ГЭС была именно гидротехническая — как источника воды для крупнейшей в Европе и одной из крупнейших в мире мелиоративных систем.

Плотина Каховской ГЭС была разрешена в ночь на 6 июня 2023 года после серии ударов, нанесенных ВСУ. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные населенные пункты, включая Алешки и Новую Каховку. В области был введен режим ЧС — сначала регионального, а затем федерального уровня.

Ранее сообщалось, что в районе нефтебазы в Ростовской области разгорелся пожар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Пожар разгорелся в районе нефтебазы в Ростовской области
В Ростовской области после атаки дрона загорелся Новошахтинский НПЗ
06 июня 2024, 02:59

Фото: istock / Kostas Koufogiorgos

Пожар разгорелся на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области после атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Телеграм-канале.
«В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется», — написал он.
По предварительной информации, площадь возгорания достигла 50 квадратных метров, к тушению привлечено порядка 120 человек и 15 единиц техники, также готовится пожарный поезд.

Как утверждает губернатор, работы пришлось приостановить из-за повторной атаки, личный состав отвели на безопасное расстояние.

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На Украине сообщили о взрыве в Запорожье
«Общественное»: в Запорожье прогремел взрыв
06 июня 2024, 02:43

Фото: istock / Elmar Gubisch

В подконтрольном Киеву городе Запорожье раздался взрыв. Об этом проинформировал украинское издание «Общественное» в Телеграм-канале.
«В Запорожье прогремел взрыв, сообщают корреспонденты «Общественного». В области объявлена воздушная тревога», — сказано в публикации.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревога звучит в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Черновецкой, Полтавской, Харьковской областях и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Украина уже начала бить американским оружием по России
AP: Украина использовала оружие США для нанесения ударов по территории России
05 июня 2024, 22:56

Фото: iStock/bpawesome

Украина в последние дни уже начала использовать оружие США для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на западного чиновника, пожелавшего остаться неназванным.
«Украина в последние дни использовала оружие США для нанесения ударов внутри границ России», — заявило агентство.

Однако куда именно пришёлся удар и какое для этого было использовано оружие, не уточняется.

Напомним, 3 июня США разрешили Украине точечно использовать американское оружие внутри РФ только для срыва атак на силы ВСУ. При этом уточнялось, что речь идёт о Харьковской области. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

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#рф
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Путин знает о присутствии западных инструкторов на Украине
Путин: западные инструкторы несут потери на Украине, но в США и ЕС это скрывают
05 июня 2024, 22:26

Фото: iStock/Stadtratte

Президент России Владимир Путин заявил, что знает о присутствии западных инструкторов на Украине и добавил, что они несут потери, о чём молчат в США и Европе.
«С точки зрения наличия советников, инструкторов, то здесь новизны никакой нет — они присутствуют на территории Украины. И, к сожалению для них, несут потери. Я это знаю наверняка, это не специально делается, но в ходе боевых действий потери возникают», — рассказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых СМИ.

При этом он отметил, что эти данные в США и Европе предпочитают не раскрывать.

Напомним, сегодня, 5 июня, глава российского государства встретился с руководителями крупнейших международных СМИ, в том числе из недружественных стран.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в многофункциональный комплекс «Лахта Центр», построенный на берегу Финского залива на северо-западе Санкт-Петербурга. Встреча с представителями СМИ проходит именно там.

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Путин раскрыл, какое событие повергло Россию в шок во время СВО
Путин: Немецкие танки на украинской земле повергли Россию в шок
05 июня 2024, 21:43

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия испытала морально-этический шок при появлении немецких танков в зоне спецоперации.
«Когда на украинской земле появились первые танки немецкого производства, это произвело морально-этический шок в России, потому что отношение к ФРГ в российском обществе всегда было очень хорошим», — заявил Путин на встрече с журналистами.

Напомним, сегодня, 5 июня, глава российского государства встретился с руководителями крупнейших международных СМИ, в том числе из недружественных стран.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в многофункциональный комплекс «Лахта Центр», построенный на берегу Финского залива на северо-западе Санкт-Петербурга. Встреча с представителями СМИ проходит именно там.

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#комплекс
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#путин
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Путин сравнил безвозвратные потери России и Украины
Путин: Безвозвратные потери РФ в зоне СВО в разы меньше, чем у Украины
05 июня 2024, 21:33

Фото: сайт Кремля

Безвозвратные потери РФ в конфликте в разы меньше, чем у Украины, соотношение примерно 1 к 5. Такие данные привел президент России Владимир Путин в рамках общения с руководителями крупнейших международных СМИ.
«Безвозвратные потери РФ на Украине в разы меньше, чем у противника. Соотношение невосполнимых потерь примерно 1 к 5», — заявил Путин.

По словам российского лидера, ежемесячно ВСУ теряют около 50 тысяч человек, включая и санитарные, и безвозвратные потери.

«50 000 это самый скромный подсчёт, это то что мы видим на поле боя, но есть ещё и потери, которых мы не видим», — уточнил российский президент.

Именно поэтому, Киев проводит тотальную мобилизацию, уверен Путин.

Он также раскрыл, что в украинском плену находится 1 348 российских солдат и офицеров, при этом в российском — 6 465 украинских военных.

В среду российский лидер проводит встречу с руководителями крупнейших международных информагентств, в которой также принимают участие и представители недружественных стран. Беседа прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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Иностранные наёмники ВСУ перестреляли друг друга в Херсоне
Подполье: пьяные иностранные наёмники ВСУ устроили перестрелку в Херсоне
05 июня 2024, 20:16

Фото: iStock/e-crow

Иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, устроили конфликт со стрельбой в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя подполья.
«В Херсоне произошел конфликт со стрельбой между двумя компаниями иностранных наемников, которые находились в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал источник.

Он уточнил, что конфликт произошёл между компаниями англоязычных и франкоязычных военных во время отдыха в кафе «Березка» возле Днепровского рынка. Очевидцы утверждают, что было слышно несколько выстрелов.

На место прибыло несколько бригад скорой помощи. Четырёх иностранцев отвезли в больницу с различными ранениями.

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