Российские и украинские знаменитости, погибшие на СВО

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Ряд российских и украинских артистов после начала специальной военной операции отправились на фронт и не вернулись. Редакция «Радио 1» расскажет о знаменитостях, погибших в зоне боевых действий.
Кто из российских знаменитостей погиб в зоне проведения СВОАвтор «Уральских пельменей» Игорь Истомин отправился в зону СВО в 2022 году. Через время он перестал выходить на связь. На протяжении длительного времени музыкант считался пропавшим без вести. Позже выяснилось, что Истомин скончался в возрасте 55 лет. Его похоронили с военными почестями в родном городе Екатеринбурге.
В ноябре 2023 года скончался режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов.
«Он героически погиб в ходе специальной военной операции. Никакими словами невозможно передать боль и скорбь, которую испытывают друзья, родные и близкие, а также все поклонники творчества Александра Сапрунова», — рассказали в пресс-службе театра.В ходе СВО погиб 44-летний звукооператор сериала «Реальные пацаны» Валентин Ушаков. Ему посвятили финальный эпизод сериала, в котором главные герои приезжают в госпиталь к раненым ветеранам спецоперации.
Военнослужащий ВС РФ, житель Ухты Денис Степанов, который 6 лет назад снялся в клипе украинской группы «Грибы» на песню «Тает лёд», погиб в зоне проведения СВО. За шесть лет ролик с его участием собрал более 268 миллионов просмотров на YouTube.
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Уехавшие в зону СВО российские артистыБывший скрипач группы «Аквариум», основатель и художественный руководитель Международного фестиваля барочной музыки EARLYMUSIC 60-летний Андрей Решетин служит в первой фронтовой творческой бригаде.
Вместе с Решетиным в первой фронтовой творческой бригаде оказался ведущий актер «Современника» 44-летний Евгений Павлов. Зрители могут знать его по постановкам «Рассказ о семи», «Птица Феликс», «Осенняя соната» и других.
Звезда фильмов «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины» Михаил Мамаев тоже отправился на фронт. 20 января 2023 года на его странице в соцсети появилось фото, где 57-летний артист стоит рядом с танком.
Актер Нового театра Павел Устинов попал под мобилизацию. 27-летний артист заявил, что не простил бы себе, если бы остался в стороне, когда его брата призвали.
Украинские знаменитости, погибшие на СВОВ ходе боевых действий погибли некоторые украинские знаменитости. В частности, на поле боя скончался 33-летний актер и участник «Фабрики звёзд» Павел Ли и 26-летний участник юмористического шоу «Лига смеха» Ярослав Гаркавло.
Погиб известный по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны» актер театра и кино Василий Кухарский, воевавший в рядах ВСУ. В сентябре 2023-го он был тяжело ранен. Его родственники собирали финансы на реабилитацию, но лечение не дало результатов. Артист так и не смог пойти на поправку и скончался 7 декабря в возрасте 42 лет.
Во время боевых действий погибли украинские актеры: 31-летний Филипп Виннер и 35-летний Алексей Хильский, известный зрителям по роли в сериале «Нюхач».
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Вступившие в ряды ВСУ после начала спецоперацииЛидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк вступил в ряды добровольцев территориальной обороны Киева в первые дни СВО. Его следующим шагом стала работа в батальоне тактико-оперативного реагирования патрульным полицейским. В марте 2022 года музыкант попал под минометный обстрел и был ранен. После выздоровления он вернулся к службе.
Музыкант и бывший ведущий шоу «Орел и решка» Коля Серга в первые дни СВО записался в ряды добровольцев. Со своим творческим объединением музыкант выступает в приграничных городах с концертами.
Актер Александр Печерица, уроженец Петербурга, снимавшийся в картинах о Великой Отечественной войне «1941» и «По законам военного времени», с началом СВО записался в тероборону и до недавнего времени служил в украинских войсках. В начале 2024 года стало известно, что Печерица уволился из ВСУ, признавшись, что боится попасть в окружение.
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