Власти Чехии испугались массового притока ветеранов ВСУ

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Возможный массовый приток ветеранов ВСУ в Чехию испугал власти страны, поскольку представляет угрозу для безопасности республики. Об этом сообщает местное издание Novinky.
Председатель парламентского комитета по безопасности Павел Жачек отметил, что чешские службы безопасности, прежде всего разведка, анализируют различные сценарии, опираясь при этом на опыт после войны в Югославии. Он подчеркнул, что акцент на аспекты безопасности в настоящее время предельно важен, поэтому власти относятся к этому очень серьёзно.
По данным чешской разведки, украинские мужчины с большой долей вероятности массово отправятся в Чехию для воссоединения с семьями после завершения конфликта. При этом уточняется, что «некоторые ветераны с проблемами психического здоровья могут представлять угрозу безопасности».
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По данным чешской разведки, украинские мужчины с большой долей вероятности массово отправятся в Чехию для воссоединения с семьями после завершения конфликта. При этом уточняется, что «некоторые ветераны с проблемами психического здоровья могут представлять угрозу безопасности».
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Анастасия Чинкова