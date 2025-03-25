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Власти Чехии испугались массового притока ветеранов ВСУ

Novinky: власти Чехии напуганы массовым притоком ветеранов ВСУ в страну
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Возможный массовый приток ветеранов ВСУ в Чехию испугал власти страны, поскольку представляет угрозу для безопасности республики. Об этом сообщает местное издание Novinky.
Председатель парламентского комитета по безопасности Павел Жачек отметил, что чешские службы безопасности, прежде всего разведка, анализируют различные сценарии, опираясь при этом на опыт после войны в Югославии. Он подчеркнул, что акцент на аспекты безопасности в настоящее время предельно важен, поэтому власти относятся к этому очень серьёзно.

По данным чешской разведки, украинские мужчины с большой долей вероятности массово отправятся в Чехию для воссоединения с семьями после завершения конфликта. При этом уточняется, что «некоторые ветераны с проблемами психического здоровья могут представлять угрозу безопасности».

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Погибшим иностранным наемникам ВСУ отрубают головы, чтобы затруднить их опознание
Алаудинов: наемников с отрубленными головами и руками находили под Курском
25 марта 2025, 13:22

Апти Алаудинов (Фото: Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)

Тела иностранных наемников находят без голов и кистей в Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Его слова приводит РИА Новости.
«У нас на фронте были такие ситуации, когда уничтожали иностранных наемников, и на разных участках бойцы МО РФ фиксировали случаи, когда ВСУ не могут забрать тела этих иностранных наемников, они отрубают им голову и руки», — рассказал Алаудинов.

Он пояснил, что это делается для того, чтобы наемников было невозможно опознать. Подобные случаи фиксировались в Курской области и еще двух направлениях в зоне СВО.

По словам командира «Ахмата», сейчас иностранцы заходят на участки боевых действий без документов.

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«Пытаются закрепиться, не получается»: боец ВС РФ раскрыл, что происходит на Белгородском направлении
Pravda.Ru: ВСУ пытались пробиться на территорию РФ, но были отброшены
25 марта 2025, 13:07

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ пытались пробиться на территорию РФ, но были отброешны назад в Смускую область, поселок Демидовка продолжает находиться под контролем российской армии. Об этом пишет Pravda.Ru. Украинские боевики так и не смогли зайти на территорию населенного пункта.
«В течение вчерашнего дня украинская группировка пыталась провести 4 контратаки. Русская армия отбросила их обратно. ВСУ сейчас засели в серой зоне, местность находится под огнем БПЛА-камикадзе. На 7 утра в Демидовке бои продолжаются. «Противник накатывают — отбиваем. Пытаются закрепиться. Не получается», пишут русские бойцы с мест», — отмечает издание.
В то же время в Курской области продолжается зачистка остатков украинской армии. Как сообщают argumenti.ru, украинские военные остались лишь в четырех селах, которые вплотную примыкают к границе с Сумской областью. При этом в самом украинском регионе армия России уже заняла несколько приграничных населенных пунктов.
«Бойцы ВСУ пытаются покинуть область под видом мирных жителей, а некоторые и одеваются в российскую военную форму. Тем временем около Белгородской области терпит крах вторая попытка украинских бойцов пересечь границу», — говорится в материале.
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Песков заявил, что ВСУ целенаправленно убили российских военкоров
Песков: по военкорам в ЛНР велся прицельный огонь, их специально хотели убить
25 марта 2025, 13:04

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

ВСУ вели прицельный огонь по российским военкорам, их убили намеренно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Огонь велся прицельный, их специально хотели убить», — заявил Песков журналистам.

Он также подчеркнул, что киевский режим целенаправленно продолжает свои злодеяния в отношении журналистов, у которых в руках нет оружия. Подобные действия украинской стороны подтверждают правоту проведения российской спецоперации, уверен представитель Кремля.

Накануне стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в районе Купянска в ЛНР. Автомобиль, в котором находились Федорчак, корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Панов и водитель съемочной группы Руслан Сиркели, попал под удар, нанесенный предположительно ракетами из РСЗО HIMARS. Все трое погибли на месте.

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«Украинский след»: хакер раскрыл, кто атаковал интернет-провайдера Lovit
Хакер Хорохорин: Lovit атаковали украинские хакеры через сервис Gorgon Stress
25 марта 2025, 12:59

Фото: iStock/welcomia

Интернет-провайдер Lovit, обслуживающий жителей домов ПИК, был атакован украинскими хакерами при помощи вредоносного сервиса Gorgon Stress. Об этом заявил хакер Владислав Хорохорин, выступающий под ником BadB. По его словам, атаку организовало объединение хактивистов с названием IT Army of Ukraine.
«Мы видели в сети обсуждение хактивистами Lovit в качестве цели. <…> Проукраинские хактивисты действительно часто используют Gorgon Stress. Он простой и эффективный. Это немаловажно с учетом того, что в IT-армии Украины большинство участников далеки от IT в принципе», — поделился хакер с «Газетой.Ru».
В то же время в Госдуме заявили об активизации мошенников на фоне ужесточения законодательства и введения новых мер борьбы с ними. В беседе с RT депутат Антон Немкин пояснил, что аферисты пытаются разработать новые схемы и адаптироваться к изменениям, чтобы сохранить свой прежний уровень доходов. Парламентарий призвал граждан сохранять бдительность, блюсти цифровую гигиену и поддерживать информированность о новых схемах мошенников.
«Он заявил о необходимости помнить, что официальные организации — банки, мобильные операторы, государственные учреждения — никогда не запрашивают конфиденциальные данные через звонки или смс. Если собеседник пытается получить подобную информацию или угрожает блокировкой ваших счетов, следует немедленно прекратить разговор», — пишет сетевое издание.
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«За погибших парней»: бойцы ВС РФ мстят ВСУ за убийство военкоров
Коц: артиллеристы 810-й бригады мстят ВСУ за погибших военкоров
25 марта 2025, 12:48

Фото: iStock/aapsky

Бойцы 810-й бригады наносят артиллерийские удары по позициям украинских боевиков за убийство военных корреспондентов Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
Накануне стало известно о гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в районе Купянска в ЛНР. Автомобиль, в котором находились Федорчак, корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Панов и водитель съемочной группы Руслан Сиркели, попал под удар, нанесенный предположительно ракетами из РСЗО HIMARS. Все трое погибли на месте.

«Артиллеристы 810-й бригады насыпают по противнику за погибших военкоров», — написал Коц.

Кроме того, 24 марта стало известно, что в Курской области во время вражеской атаки был ранен корреспондент ТАСС Михаил Скуратов.

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