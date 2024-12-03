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Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры на территории Херсонской области, подконтрольной ВСУ.
Прокудин написал в своем Telegram-канале, что за минувшие сутки под удар армии России попала критическая инфраструктура. Однако, какой именно объект поврежден, он не уточнил, также неизвестна степень разрушения.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска атаковали скопление техники украинской армии в Черниговской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска атаковали скопление техники украинской армии в Черниговской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Элина Позднякова