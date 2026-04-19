Власти Ирландии планируют депортировать из страны 16 тысяч граждан Украины
Власти Ирландии планируют депортировать из страны 16 тысяч украинцев. Как сообщает Telegram-канал SHOT, они готовы выплатить каждому почти по миллиону рублей за добровольный выезд.
В течение года государство намерено расторгнуть контракты на размещение около 16 тысяч украинских беженцев, большинство из которых — мужчины призывного возраста.
«Мы хотим прекратить ситуацию, когда эти люди живут за счëт господдержки. Ни одна другая страна ЕС не даëт таких условий. Им придётся уехать», — заявил госминистр по миграции Колм Брофи.В течение года государство расторгнет договоры на жильё с украинцами. За добровольное возвращение домой обещают выплатить €2500 на человека или до €10 тысяч на семью. С 2022 года временную защиту в Ирландии получили около 125 тысяч украинцев. Отмечается, что канцлер Германии Мерц тоже поднимал тему «возвращения домой» украинских граждан.