Власти Ирландии планируют депортировать из страны 16 тысяч граждан Украины

19 апреля 2026, 21:19

Фото: Istock/Svetlanais

Власти Ирландии планируют депортировать из страны 16 тысяч украинцев. Как сообщает Telegram-канал SHOT, они готовы выплатить каждому почти по миллиону рублей за добровольный выезд.





В течение года государство намерено расторгнуть контракты на размещение около 16 тысяч украинских беженцев, большинство из которых — мужчины призывного возраста.

«Мы хотим прекратить ситуацию, когда эти люди живут за счëт господдержки. Ни одна другая страна ЕС не даëт таких условий. Им придётся уехать», — заявил госминистр по миграции Колм Брофи.