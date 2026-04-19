Тактические успехи ВС РФ в Таратутино, штурм Покаляного и бои за высоты под Северском: последние новости СВО на 19 апреля

Боевая обстановка на передовой сохраняет высокую динамику. В течение последних суток российские силы провели результативные наступательные операции на нескольких участках фронта. Освобождены новые участки, заняты выгодные рубежи, нанесены удары по опорным пунктам и логистическим цепочкам ВСУ. Развивается тактический успех под Сумами, Харьковом и на Донбассе. Подробности читайте в материале «Радио 1».




Сумская область

ВС РФ ведет активное наступление на Мирополье и Краснополье. У Таратутино занято 3,5 км территории, идут тяжелые бои у ряда сел. После взятия Покровки российские подразделения закрепляются в Степке и зачищают лесные массивы у Новодмитровки. Шосткинский, Сумской и Краснопольский районы стали зоной активных столкновений, что создает угрозу областному центру с востока.

За минувшие сутки ВС РФ нанесены удары по противнику в районах Ястребщины, Иволжанского, Марьино, Малой Рыбицы, Шостки, Таратутино, Суходола, Коренька и Новой Сечи. В Шосткинском районе продолжается зачистка лесов у границы, штурмовые группы РФ прошли до 400 м на двух участках. В Сумском районе российские военные продвинулись на 22 участках на глубину более 500 м. В Краснопольском районе бои идут в лесах у Новодмитровки и восточнее Таратутино. Отмечаются значительные успехи, но о полном освобождении населенных пунктов пока говорить рано.

Харьковское направление

На Харьковском участке ВС РФ штурмуют опорный пункт ВСУ Покаляное. Его взятие даст плацдарм на левом берегу Волчьей и огневой контроль над дорогой к Белому Колодезю. Для прорыва на восток требуется захват высот севернее низменных сёл Караичное, Бочково и Охримовка. Наступление идёт через заказник «Северодонецк». За минувшие сутки нанесены удары по целям в районах Весёлого, Избицкого, Липцов, Митрофановки, Великого Бурлука и Землянок.

На Липцовском направлении — без изменений, работала артиллерия, РХБЗ и дроны. На Волчанском направлении штурмовые группы РФ продвинулись на восьми участках до 500 м, зачищают леса у Бочково. Бои идут у Покаляного и южнее Верхней Писаревки. РХБЗ ударила ТОС по опорнику 1-го ПогО на Волчьей севернее Бударки.

Добропольское направление

На Добропольском участке штурмовые подразделения РФ атакуют южные рубежи Новоалександровки и Васильевки. Противник пытается прорваться к Гришино в район птицефермы южнее пруда. ВС РФ освободили северо-западную часть Гришино, южные окраины остаются в серой зоне. Взята под контроль точка «Утятник» на подступах к Новоалександровке. В районе Белицкого пройдено 3 км в городской застройке. Уличные бои осложняются соседством с неприятелем в одних зданиях, требуя зачистки подвалов и огневых точек. Многие военнослужащие ВСУ покидают город под видом гражданских лиц.

Купянское направление

На Купянском направлении идут тяжёлые встречные бои, позиции переходят из рук в руки. Украинская артиллерия и авиация ежедневно поражают городскую застройку. На южном фланге российские подразделения наступают на Новоосиново со стороны Песчаного. В Купянске отдельные группы проникают в центр и южные районы, однако позиции у больницы утрачены. Возвращён контроль над Кондрашовкой и участком Голубовка-Радьковка. Активное применение дронов противником затрудняет продвижение.
Северское направление

На Северском участке ВС РФ формируют клещи вокруг Рай-Александровки. Южный выезд перерезан, снабжение противника идёт только через Николаевку, где по позициям работают ФАБами. Украинские силы контратакуют в районах Фёдоровки Второй, Дибровы и Липовки, пытаясь сорвать охват с юга. Тяжёлые столкновения у Никифоровки. Восточнее Рай-Александровки штурмовые группы преодолели балку и заняли часть Западного леса, что создаёт условия для выхода на высоты. На линии Кривая Лука — Каленики идёт позиционное противостояние.

Константиновское направление

На Константиновском направлении сохраняется крайне высокое напряжение. Бои идут внутри города и на флангах. ВСУ применяют дроны-камикадзе, сосредоточив удары на восточной части. В ответ ВКС РФ наносят массированные удары по заводу «Мегатекс», превращённому в укреплённый район. Самые тяжёлые столкновения разворачиваются за Ильиновку и Долгую Балку на юго-западе. Взятие этих пунктов позволит российским операторам БПЛА выдвинуться ближе к линии фронта и охватить Константиновку с северо-запада. На восточном фланге артиллерия ВС РФ методично уничтожает позиции в Новодмитровке.

Краснолиманское направление

Красный Лиман остаётся под непрерывным огнём, особенно с юго-восточной стороны. Работают авиация и артиллерия, однако господство в воздухе принадлежит противнику. Российские силы готовятся к наступательным действиям от Нового и Глущенково, а также в районах Новосёловки и Яровой. Противник продавливает оборону на юго-востоке Красного Лимана и заходит в тыл. ВС РФ готовят контрудар в Ставках, стягивая резервы из Колодезей. Напряжённая обстановка в Заречном и Ямполе. Армия России вытесняет неприятеля, занимая более выгодные рубежи на южных и восточных окраинах. Активные бои идут в районе Ставок и южнее. Подтверждаются успехи ВС РФ у Дробышево.
Елена Генералова

