Тактические успехи ВС РФ в Таратутино, штурм Покаляного и бои за высоты под Северском: последние новости СВО на 19 апреля
Боевая обстановка на передовой сохраняет высокую динамику. В течение последних суток российские силы провели результативные наступательные операции на нескольких участках фронта. Освобождены новые участки, заняты выгодные рубежи, нанесены удары по опорным пунктам и логистическим цепочкам ВСУ. Развивается тактический успех под Сумами, Харьковом и на Донбассе. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьВС РФ ведет активное наступление на Мирополье и Краснополье. У Таратутино занято 3,5 км территории, идут тяжелые бои у ряда сел. После взятия Покровки российские подразделения закрепляются в Степке и зачищают лесные массивы у Новодмитровки. Шосткинский, Сумской и Краснопольский районы стали зоной активных столкновений, что создает угрозу областному центру с востока.
За минувшие сутки ВС РФ нанесены удары по противнику в районах Ястребщины, Иволжанского, Марьино, Малой Рыбицы, Шостки, Таратутино, Суходола, Коренька и Новой Сечи. В Шосткинском районе продолжается зачистка лесов у границы, штурмовые группы РФ прошли до 400 м на двух участках. В Сумском районе российские военные продвинулись на 22 участках на глубину более 500 м. В Краснопольском районе бои идут в лесах у Новодмитровки и восточнее Таратутино. Отмечаются значительные успехи, но о полном освобождении населенных пунктов пока говорить рано.
Харьковское направлениеНа Харьковском участке ВС РФ штурмуют опорный пункт ВСУ Покаляное. Его взятие даст плацдарм на левом берегу Волчьей и огневой контроль над дорогой к Белому Колодезю. Для прорыва на восток требуется захват высот севернее низменных сёл Караичное, Бочково и Охримовка. Наступление идёт через заказник «Северодонецк». За минувшие сутки нанесены удары по целям в районах Весёлого, Избицкого, Липцов, Митрофановки, Великого Бурлука и Землянок.
На Липцовском направлении — без изменений, работала артиллерия, РХБЗ и дроны. На Волчанском направлении штурмовые группы РФ продвинулись на восьми участках до 500 м, зачищают леса у Бочково. Бои идут у Покаляного и южнее Верхней Писаревки. РХБЗ ударила ТОС по опорнику 1-го ПогО на Волчьей севернее Бударки.
Добропольское направлениеНа Добропольском участке штурмовые подразделения РФ атакуют южные рубежи Новоалександровки и Васильевки. Противник пытается прорваться к Гришино в район птицефермы южнее пруда. ВС РФ освободили северо-западную часть Гришино, южные окраины остаются в серой зоне. Взята под контроль точка «Утятник» на подступах к Новоалександровке. В районе Белицкого пройдено 3 км в городской застройке. Уличные бои осложняются соседством с неприятелем в одних зданиях, требуя зачистки подвалов и огневых точек. Многие военнослужащие ВСУ покидают город под видом гражданских лиц.
Купянское направлениеНа Купянском направлении идут тяжёлые встречные бои, позиции переходят из рук в руки. Украинская артиллерия и авиация ежедневно поражают городскую застройку. На южном фланге российские подразделения наступают на Новоосиново со стороны Песчаного. В Купянске отдельные группы проникают в центр и южные районы, однако позиции у больницы утрачены. Возвращён контроль над Кондрашовкой и участком Голубовка-Радьковка. Активное применение дронов противником затрудняет продвижение.
