Власти Киева сообщили о воздушной тревоге в городе

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Воздушную тревогу объявили в Киеве, передает РИА Новости, ссылаясь на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно ресурсу, тревога в украинской столице прозвучала в 02:46 (время совпадает с московским).
Ранее воздушная тревога была объявленана всей территории Украины. В Одессе в ночь на 15 июля произошли взрывы. Спустя час после ракетного удара в городе продолжалась серия взрывов с последующей детонацией.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее воздушная тревога была объявленана всей территории Украины. В Одессе в ночь на 15 июля произошли взрывы. Спустя час после ракетного удара в городе продолжалась серия взрывов с последующей детонацией.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов