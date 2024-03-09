Власти Киева заявили о пожаре на предприятии в Днепропетровской области

Фото: istockphoto/dzika_mrowka
После взрыва на одном из промышленных предприятий Днепропетровской области возник сильный пожар. Об этом рассказал глава областного совета региона Николай Лукашук.
Ранее сообщалось о повреждении в результате взрыва промышленного объекта в родном городе Зеленского Кривом Роге Днепропетровской области. Информация появилась на фоне объявленной в регионе в ночь на 9 марта воздушной тревоги. Пока не ясно, идёт речь об одном и том же предприятии, или о разных.
Читайте также:
В Днепропетровской области повреждён инфраструктурный объект
ВС РФ в Одессе уничтожили секретный объект ВСУ и НАТО
Украинские власти сообщили о поврежденном предприятии в Кривом Роге
Александр Бойцов