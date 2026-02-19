Власти Сум обсуждают изъятие недвижимости у покинувших Украину
В Сумах обсуждают возможность изъятия квартир и коммерческих помещений у граждан, покинувших Украину. Об этом пишет РИА Новости.
Эти объекты могут передать в собственность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, власти рассматривают идею обязать местные станции технического обслуживания бесплатно ремонтировать автомобили украинских военных. Такие меры вызывают широкий общественный резонанс и критику со стороны правозащитников.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
