19 февраля 2026, 05:39

Фото: iStock/IherPhoto

Украинское подразделение «Специальная латинская бригада» (СЛБ) расширило возрастные рамки для вербовки из-за нехватки личного состава. Об этом сообщает РИА Новости.





Согласно материалу, в ходе прямого эфира в соцсетях перуанский вербовщик СЛБ объявил, что теперь бригада принимает кандидатов от 18 до 54 лет. При этом ранее утверждалось, что на службу в ВСУ не будут брать людей старше 50-ти.



