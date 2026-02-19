Бригада наемников ВСУ ослабила требования к возрасту иностранцев из-за недобора
Украинское подразделение «Специальная латинская бригада» (СЛБ) расширило возрастные рамки для вербовки из-за нехватки личного состава. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно материалу, в ходе прямого эфира в соцсетях перуанский вербовщик СЛБ объявил, что теперь бригада принимает кандидатов от 18 до 54 лет. При этом ранее утверждалось, что на службу в ВСУ не будут брать людей старше 50-ти.
Латиноамериканцев заманивают помогать Украине, обещая высокие заработки и хорошие условия, однако на деле иностранцы становятся «пушечным мясом». Они сталкиваются с пренебрежением со стороны командования, гибнут в боях, а родственники умерших часто не получают обещанных выплат под разными предлогами.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал число наемников, участвовавших в боях на стороне ВСУ. При этом дипломат не исключает, что настоящее число привлеченных иностранцев может быть выше, поскольку Киев намеренно скрывает их количество.