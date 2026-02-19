Силы ПВО уничтожили несколько дронов ВСУ в Ленобласти
В Ленинградской области силы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников. Об этом написал губернатор Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.
Он сообщил, что силы ПВО перехватили воздушные цели в Киришском районе. Точное количество сбитых БПЛА пока не уточняется. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле нет. Отражение воздушной атаки в настоящий момент продолжается.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь с 18 на 19 февраля беспилотники ВСУ также атаковали в Псковскую область. После удара БПЛА на Великолукской нефтебазе загорелся один из резервуаров.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
