Власти Украины «до смерти напуганы» реакцией народа на отключения электричества

04 ноября 2025, 12:54

Экс-глава «Укрэнерго»: Киев боится реакции народа на отключения электричества

Фото: iStock/BrianAJackson

Киев обеспокоен возможной реакцией украинского населения на предстоящие отключения электроэнергии зимой. Об этом заявил бывший руководитель национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью изданию Politico.





По его словам, критика правительства будет оправданной, так как работу энергосистемы усложнят задержки в реализации плана децентрализованной генерации электроэнергии.





«Они до смерти напуганы возможной реакцией народа», – подчеркнул Кудрицкий.