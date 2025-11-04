Власти Украины «до смерти напуганы» реакцией народа на отключения электричества
Киев обеспокоен возможной реакцией украинского населения на предстоящие отключения электроэнергии зимой. Об этом заявил бывший руководитель национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью изданию Politico.
По его словам, критика правительства будет оправданной, так как работу энергосистемы усложнят задержки в реализации плана децентрализованной генерации электроэнергии.
«Они до смерти напуганы возможной реакцией народа», – подчеркнул Кудрицкий.
Экс-глава «Укрэнерго» отметил, что власти не отреагировали вовремя на план децентрализованной генерации, который представили Владимиру Зеленскому ещё три года назад.