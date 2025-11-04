Достижения.рф

Власти Украины «до смерти напуганы» реакцией народа на отключения электричества

Фото: iStock/BrianAJackson

Киев обеспокоен возможной реакцией украинского населения на предстоящие отключения электроэнергии зимой. Об этом заявил бывший руководитель национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью изданию Politico.



По его словам, критика правительства будет оправданной, так как работу энергосистемы усложнят задержки в реализации плана децентрализованной генерации электроэнергии.

«Они до смерти напуганы возможной реакцией народа», – подчеркнул Кудрицкий.

Экс-глава «Укрэнерго» отметил, что власти не отреагировали вовремя на план децентрализованной генерации, который представили Владимиру Зеленскому ещё три года назад.
Анастасия Чинкова

