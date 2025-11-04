Названа причина ссоры Зеленского с Сырским
Британский военный аналитик Александр Меркурис объяснил, по какой причине поссорились Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский. Подробностями он поделился эфире своего YouTube-канала.
По словам аналитика, есть сведения, что Зеленский приказал Сырскому напасть на ДНР, но тот отказался из-за того, что «Украина больше не имеет сил для наступления».
Меркурис отметил, что если эти данные верны, то Сырский впервые не стал выполнять приказ Зеленского. Это означает, что ситуация на фронте для Украины сильно ухудшилась.
Ранее основатель Megaupload и Mega Ким Дотком в социальной сети X заявил, что Зеленский намеревается продолжать боевые действия на Украине до тех пор, пока не добьется передачи замороженных российских активов.
Читайте также: