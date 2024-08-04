Власти Украины намерены принудительно вывезти из ДНР порядка 750 детей

Фото: iStock/Irina Tiumentseva
Власти Украины собираются принудительно эвакуировать из двух подконтрольных им районов ДНР ещё порядка 750 детей. Об этом заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своём Telegram-канале.
Отмечается, что было принято решение принудительно эвакуировать детей вместе с их родителями или другими законными представителями. Планируется перевезти в безопасные регионы страны 744 ребёнка с членами их семей.
Глава администрации указал 13 населённых пунктов, из которых эвакуируют детей: Новогродовка, Балаган, Николаевка, Московское, Малиновка, Полтавка, Островское, Новоэкономическое, Проминь, Лесовка, Михайловка, Миролюбовка и Мариновка.
Ранее на минувшей неделе Министерство реинтеграции Украины сообщило о принудительной эвакуации детей из шести населённых пунктов ДНР. Тогда говорили об эвакуации 21 ребёнка.
Читайте также:
СМИ сообщили о сложностях со знакомствами женщин и мужчин на Украине
На Западе предрекли новый этап конфликта на Украине
На Западе предупредили об опасности завершения конфликта на условиях Киева
Глава администрации указал 13 населённых пунктов, из которых эвакуируют детей: Новогродовка, Балаган, Николаевка, Московское, Малиновка, Полтавка, Островское, Новоэкономическое, Проминь, Лесовка, Михайловка, Миролюбовка и Мариновка.
Ранее на минувшей неделе Министерство реинтеграции Украины сообщило о принудительной эвакуации детей из шести населённых пунктов ДНР. Тогда говорили об эвакуации 21 ребёнка.
Читайте также:
СМИ сообщили о сложностях со знакомствами женщин и мужчин на Украине
На Западе предрекли новый этап конфликта на Украине
На Западе предупредили об опасности завершения конфликта на условиях Киева
Анастасия Чинкова