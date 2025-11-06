Власти ЮАР сообщили о попытках вернуть 17 уехавших на Украину наемников
Офис президента ЮАР сообщил о просьбах 17 граждан помочь вернуться с Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Их заманили обещаниями щедрых контрактов и предложили работу в качестве наемников. Закон 1988 года запрещает гражданам страны оказывать военную помощь иностранным государствам без постановления правительства.
Президент Сирил Рамафоса поручил провести расследование обстоятельств найма. Министерства и МИД ведут переговоры с зарубежными партнёрами через дипломатические каналы, чтобы организовать возвращение молодых людей. За участие в наемничестве грозит уголовная ответственность на родине.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: