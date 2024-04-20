Власти Запорожья заявили о повреждении объекта городской инфраструктуры

Фото: iStock/maki_shmaki
В подконтрольном Киеву Запорожье повреждён объект городской инфраструктуры, об этом сообщил назначенный украинскими властями секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своём Telegram-канале.
Куртев пишет, что некий объект городской инфраструктуры пострадал в результате удара. При этом, о каком именно объекте идёт речь — не уточняется.
Куртев также уточнил, что мирные жители, а также их дома не пострадали.
Напомним, по итогам референдума 2022 года Запорожская область вошла в состав Российской Федерации. Однако, киевский режим итоги референдума не признал и продолжил обстрелы региона. В настоящий момент под контролем России находится более 70 процентов Запорожской область, остальную же часть, включая город Запорожье, удерживают ВСУ.
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Куртев также уточнил, что мирные жители, а также их дома не пострадали.
Напомним, по итогам референдума 2022 года Запорожская область вошла в состав Российской Федерации. Однако, киевский режим итоги референдума не признал и продолжил обстрелы региона. В настоящий момент под контролем России находится более 70 процентов Запорожской область, остальную же часть, включая город Запорожье, удерживают ВСУ.
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Евгения Парфентьева