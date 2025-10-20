Внук де Голля призвал Макрона перестать «сидеть на двух стульях» в вопросе Украины
Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля выступил с критикой позиции Эммануэля Макрона в украинском конфликте.
В интервью ТАСС Пьер де Голль заявил, что французский лидер должен прекратить занимать двойственную позицию.
«Макрон предпочёл вступить в полемику, занял агрессивную позицию в отношении конфликта на Украине и также в отношении России. Последствия таковы, что Франция теперь не может сидеть за столом переговоров», – подчеркнул де Голль.Он добавил, что нынешняя политика Макрона по Украине «очень далека от позиции моего деда» и призвал президента Франции «перестать сидеть на двух стульях».