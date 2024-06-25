Во Франции отреагировали на удар ВСУ по пляжу в Севастополе

Фото: istock / Olena Bartienieva
Удар ВСУ по Севастополю являются эскалацией и попыткой НАТО развязать тотальную войну. Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
Как утруждает Филиппо, ястребы в странах Североатлантического альянса желают тотальной войны, но ни один из трех блоков-кандидатов на выборах в Европарламент от Франции об этом не говорит.
Политик отметил, что удар по Севастополю стал возможен только после того, как Соединенные Штаты позволили Украине наносить удары по российской территории американским оружием, что и позволило ВСУ использовать ракеты ATACMS против мирных россиян.
Он также подчеркнул, что Париж должен выбраться из эскалации, которая ведёт к мировой войне.
23 июня ВСУ ударили по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Министерства обороны России, системы ПВО сбили 4 американские ракеты, один снаряд сдетонировал в воздухе над территорией города. Сейчас в севастопольской больнице остаются 79 человек, 15-20 человек из них могут перевести на лечение в Москву.
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Политик отметил, что удар по Севастополю стал возможен только после того, как Соединенные Штаты позволили Украине наносить удары по российской территории американским оружием, что и позволило ВСУ использовать ракеты ATACMS против мирных россиян.
Он также подчеркнул, что Париж должен выбраться из эскалации, которая ведёт к мировой войне.
23 июня ВСУ ударили по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Министерства обороны России, системы ПВО сбили 4 американские ракеты, один снаряд сдетонировал в воздухе над территорией города. Сейчас в севастопольской больнице остаются 79 человек, 15-20 человек из них могут перевести на лечение в Москву.
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Алина Юрчак