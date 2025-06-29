Подпольщик Лебедев заявил о начале бунтов на Украине против сотрудников военкоматов
На Украине начались повсеместные бунты против сотрудников военкоматов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Бунты уже есть, и их видно невооруженным глазом. (...) Люди выходят, сопротивляются. По двадцать человек, а то и больше. Женщины, мужики — все вместе», — обратил внимание подпольщик.
Лебедев уточнил, что открытых конфликтов с работниками военкоматов становится все больше. Со слов подпольщика, украинские граждане осознают, что сопротивление — это единственный способ не попасть на фронт.
Ранее сообщалось, что украинская армия использовала наемников из стран Латинской Америки с «глазами убийц» в качестве штурмовиков у села Комар в ДНР. Об этом заявил пленный военнослужащий 25-й бригады ВСУ Александр Колесник. Он допустил, что они «что-то употребляли».