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Конфликт на Украине несёт необратимые и крайне неприятные последствия для всех стран, входящих в Евросоюз. Поэтому необходимо его завершить, причём сделать это следует как можно скорее.
Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян. Своё предложение по преодолению украинского кризиса он опубликовал на странице в социальной сети Х.
«Необходимо срочно выйти из этой разрушительной спирали и восстановить мир посредством дипломатии», — написал политик.
Дюпон-Эньян подчеркнул, что противостояние России и Украины несёт непоправимые последствия для всей Европы: энергетический кризис, галопирующая инфляция, внутренние социальные проблемы, дипломатическая напряжённость и ослабление всеобщей безопасности.
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«Необходимо срочно выйти из этой разрушительной спирали и восстановить мир посредством дипломатии», — написал политик.
Дюпон-Эньян подчеркнул, что противостояние России и Украины несёт непоправимые последствия для всей Европы: энергетический кризис, галопирующая инфляция, внутренние социальные проблемы, дипломатическая напряжённость и ослабление всеобщей безопасности.
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Александр Бойцов