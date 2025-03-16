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Предложение США о временном прекращении огня вызывает у России исторические опасения из-за предыдущих случаев нарушения договорённостей. Об этом заявил аналитик Александр Меркурис в своём YouTube-канале, на который ссылается РИА Новости.
Меркурис напомнил о Минских соглашениях 2015 года, которые Украина, по собственным признаниям, использовала для перевооружения, и о срыве Стамбульской сделки 2022 года при участии европейских лидеров.
Президент России Владимир Путин, в целом поддерживая идею, указал на неясности: судьбу украинских подразделений в Курской области, условия их разоружения и механизмы контроля за соблюдением режима.
Должна ли Россия выпустить солдат ВСУ, которые совершили массу преступлений против мирных граждан? Более того, Путин отметил отсутствие четкости в вопросе того, кто будет отвечать за приказ по прекращению боевых действий и какой станет цена данного шага.
15 марта «Радио 1» передавало, то член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник раскрыл, чем Россия может ответить ВСУ в случае применения ими «Нептуна».
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«Кроме того, Москва считает, что единственной целью нового прекращения огня будет попытка улучшить положение Киева не фронте», — добавил аналитик.Переговоры делегаций США и Украины прошли во вторник и завершились совместным заявлением о готовности Киева принять 30-дневное перемирие с возможностью продления. Вашингтон пообещал Киеву возобновить разведподдержку и военные поставки.
Путин гарантировал жизнь всем сложившим оружие боевикам ВСУ в Курской области
Президент России Владимир Путин, в целом поддерживая идею, указал на неясности: судьбу украинских подразделений в Курской области, условия их разоружения и механизмы контроля за соблюдением режима.
Должна ли Россия выпустить солдат ВСУ, которые совершили массу преступлений против мирных граждан? Более того, Путин отметил отсутствие четкости в вопросе того, кто будет отвечать за приказ по прекращению боевых действий и какой станет цена данного шага.
15 марта «Радио 1» передавало, то член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник раскрыл, чем Россия может ответить ВСУ в случае применения ими «Нептуна».
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Мария Моисеева