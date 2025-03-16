Макрон назвал города Украины, подходящие для размещения западных войск

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность размещения западных войск в Киеве, Одессе и Львове для поддержки Украины. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на его заявления.
«В военных сценариях речь может идти о таких точках как Киев, Одесса, Львов», — перечислил подходящие города Макрон, отмечая, куда Запад предпочтет выслать своих солдат.По словам французского лидера, речь идёт о контингенте в несколько тысяч человек, который мог бы заниматься обучением украинских сил и демонстрацией солидарности.
Макрон подчеркнул, что решение о направлении военных на территорию Украины будет приниматься без учёта позиции России, если Киев официально запросит такую помощь. Ранее он уже заявлял о готовности Европы рассмотреть подобный сценарий.
«Если она (Украина) попросит союзные силы быть на ее территории, то не России принимать это или нет», — сказал тогда президент Франции в интервью Le Parisien.Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила, почему Зеленский не может решить конфликт на Украине.
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