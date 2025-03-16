Успехи ВС РФ на покровском и торецком направлениях, бои за Гуево и Басовку в Курской области: последние новости СВО на 16 марта

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Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска.
Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
В течение ночи средства ПВО успешно отразили атаку 31 украинского беспилотника самолётного типа на объекты, расположенные на территории России. В небе над Воронежской областью были уничтожены 16 беспилотных летательных аппаратов, 9 — над Белгородской областью, 5 — над Ростовской областью и один — над Курской областью. По предварительным данным, пострадавших нет.
Вчера стало известно, что российская армия вытеснила противника из населённого пункта Гоголевка и проводит зачистку прилегающих лесных массивов. В зоне контроля ВСУ всё ещё находятся населённый пункт Олешня, расположенный у самой границы, а также линия соприкосновения в районе Гуево и Горналь. На этом участке стороны активно применяют артиллерию и беспилотные летательные аппараты.
Российским военным удалось войти в село Гуево, интенсивные бои уже идут внутри населённого пункта. В Сумской области разворачиваются ожесточённые боевые столкновения. Басовка, которая сейчас не находится под полным контролем ни одной из сторон, стала ареной для противостояния. Украинские военные перебрасывают значительные силы в этот район, готовясь к ответным действиям. Артиллерия и операторы беспилотных летательных аппаратов активно действуют в этом районе.
На Покровском направлении ВС РФ стремятся продвинуться к границам Днепропетровской области. В районе села Запорожье российские военные расширили контролируемую территорию на 600 метров в сторону Орехово.
С наступлением темноты российские войска начали интенсивный штурм позиций между населёнными пунктами Надеждинка и Преображенка. Основные усилия были направлены на взятие под контроль высоты в районе Котляровки.
Несмотря на сопротивление украинских сил, российские подразделения постепенно укрепляют свои позиции на западе города. В Успеновке подразделения РФ вынудили противника отступить к западным окраинам, а южнее поселка Удачного продолжается продвижение на запад.
ВС РФ успешно отбили атаку штурмовых подразделений ВСУ в районе населённого пункта Надия. Также в районе Петропавловки выведена из строя радиолокационная станция (РЛС) ВСУ, что снизило эффективность противника в координации своих сил.
В районе Богуславки продолжаются интенсивные боевые действия. Российские военные приблизились к населённому пункту Дорошовка на расстояние около 400 метров от западной части. Несмотря на это, ВСУ продолжают атаковать в районе Фиголевки.
ВС РФ продвигаются в направлении районов Фомиха и Забалка, занимая всё больше территории. Значимым событием стало установление контроля над восточной частью Васюковки, расположенной на юге Северского участка. Российские части, несмотря на интенсивный огонь противника, смогли продвинуться на 1,2 километра и закрепиться в центральной части населённого пункта.
Захват Васюковки открывает перед ВС РФ новые перспективы: теперь они могут продвигаться в западном направлении, в сторону Славянска и Краматорска.
Помимо этого, российские военнослужащие успешно завершили операцию по освобождению территории к западу от Сакко и Ванцетти. Они достигли разрушенного моста на подступах к Фёдоровке и укрепили позиции на данном участке фронта.
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Ночная атака беспилотников
В течение ночи средства ПВО успешно отразили атаку 31 украинского беспилотника самолётного типа на объекты, расположенные на территории России. В небе над Воронежской областью были уничтожены 16 беспилотных летательных аппаратов, 9 — над Белгородской областью, 5 — над Ростовской областью и один — над Курской областью. По предварительным данным, пострадавших нет.
Курская область
Вчера стало известно, что российская армия вытеснила противника из населённого пункта Гоголевка и проводит зачистку прилегающих лесных массивов. В зоне контроля ВСУ всё ещё находятся населённый пункт Олешня, расположенный у самой границы, а также линия соприкосновения в районе Гуево и Горналь. На этом участке стороны активно применяют артиллерию и беспилотные летательные аппараты.
Российским военным удалось войти в село Гуево, интенсивные бои уже идут внутри населённого пункта. В Сумской области разворачиваются ожесточённые боевые столкновения. Басовка, которая сейчас не находится под полным контролем ни одной из сторон, стала ареной для противостояния. Украинские военные перебрасывают значительные силы в этот район, готовясь к ответным действиям. Артиллерия и операторы беспилотных летательных аппаратов активно действуют в этом районе.
Покровское направление
На Покровском направлении ВС РФ стремятся продвинуться к границам Днепропетровской области. В районе села Запорожье российские военные расширили контролируемую территорию на 600 метров в сторону Орехово.
С наступлением темноты российские войска начали интенсивный штурм позиций между населёнными пунктами Надеждинка и Преображенка. Основные усилия были направлены на взятие под контроль высоты в районе Котляровки.
Несмотря на сопротивление украинских сил, российские подразделения постепенно укрепляют свои позиции на западе города. В Успеновке подразделения РФ вынудили противника отступить к западным окраинам, а южнее поселка Удачного продолжается продвижение на запад.
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Купянское направление
ВС РФ успешно отбили атаку штурмовых подразделений ВСУ в районе населённого пункта Надия. Также в районе Петропавловки выведена из строя радиолокационная станция (РЛС) ВСУ, что снизило эффективность противника в координации своих сил.
В районе Богуславки продолжаются интенсивные боевые действия. Российские военные приблизились к населённому пункту Дорошовка на расстояние около 400 метров от западной части. Несмотря на это, ВСУ продолжают атаковать в районе Фиголевки.
Торецкое направление
ВС РФ продвигаются в направлении районов Фомиха и Забалка, занимая всё больше территории. Значимым событием стало установление контроля над восточной частью Васюковки, расположенной на юге Северского участка. Российские части, несмотря на интенсивный огонь противника, смогли продвинуться на 1,2 километра и закрепиться в центральной части населённого пункта.
Захват Васюковки открывает перед ВС РФ новые перспективы: теперь они могут продвигаться в западном направлении, в сторону Славянска и Краматорска.
Помимо этого, российские военнослужащие успешно завершили операцию по освобождению территории к западу от Сакко и Ванцетти. Они достигли разрушенного моста на подступах к Фёдоровке и укрепили позиции на данном участке фронта.
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Елена Генералова