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Во Франции сделали неожиданное заявление о Путине

Политолог из Франции Бонифас: Путин уже побеждает в конфликте на Украине
06 июля 2024, 16:22
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Французский политолог Паскаль Бонифас в эфире YouTube-канала L'invité заявил, что президент России Владимир Путин уже побеждает на Украине и ни одна страна не верит в успех ВСУ на линии боевого соприкосновения.
По мнению политолога, на международной арене у РФ также будут успехи, если к власти в Европе и в США придут правые партии и Дональд Трамп. Бонифас отметил, что победа лидера правой фракции «Национальное объединение» Жордана Барделла во Франции окажет серьезное воздействие на политику в отношении Киева.

Эксперт заключил, что формально поддержка Украины останется на прежнем уровне, однако на самом деле Париж уменьшит не только финансовые вливания, но и поставки военного оборудования.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Эстония передала Киеву ЗРК Mistral
Эстонское Минобороны сообщило о доставке Украине ЗРК малой дальности Mistral
06 июля 2024, 17:04

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Зенитно-ракетные комплексы малой дальности Mistral, а также боеприпасы к ним доставлены на Украину. Об этом сообщили в Минобороны Эстонии.
«Подтверждено! На Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы малой дальности и ракеты Mistral, предоставленные Эстонией», — говорится на сайте оборонного ведомства.

В прошлом месяце сообщалось, что Эстонией, Францией, Бельгией, Венгрией и Кипром подписано совместное соглашение о закупке вооружения. Кроме того, СМИ Эстонии, ссылаясь на Минобороны, писали, что государство передаст киевскому режиму ракеты и пусковые установки Mistral.

На фоне российской спецоперации в Донбассе недружественные к РФ страны начали поставки оружия украинским неонацистам.

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Появилось видео атаки беспилотников ВСУ на нефтебазу под Краснодаром
Под Краснодаром после атаки БПЛА загорелась нефтебаза «Лукойла»
06 июля 2024, 16:40

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Атака украинских дронов на нефтебазу «Лукойла» в Краснодарском крае попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Kub Mash.
Уточняется, что момент взрыва был заснят камерой с одной из проезжавших мимо нефтебазы машин. На кадрах виден поднимающийся столб дыма и мощный пожар.




Вражеская атака произошла в ночь на субботу. Украинский беспилотник рухнул рядом со станицей Павловской.

В пятницу вечером, 5 июля, в Краснодарском крае система ПВО сбила несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. После теракта в Приморско-Ахтарске на Кубани госпитализированы шесть человек, из них двое детей.

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#краснодарский край
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Стало известно о выплатах бойцам ВСУ за уничтожение российской спецтехники
ТАСС: бойцы ВСУ получают выплаты за уничтожение пожарных машин РФ
06 июля 2024, 15:39

Фото: iStock/zabelin

Боевики ВСУ получают выплаты за уничтожение российских пожарных машин. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу города Голая Пристань Херсонской области Константина Тистола.
Отмечается, что украинские операторы беспилотных летательных аппаратов «охотятся на пожарную и ремонтную технику», усложняя работу российским пожарным и аварийным бригадам. Тистол пояснил, что награда за уничтоженную спецтехнику достигает 100 тысяч гривен (порядка 217 тысяч рублей).

Он отметил, что боевики ВСУ целенаправленно сбрасывают с дронов горючие смеси и ведут обстрел зажигательными снарядами, чтобы спровоцировать пожары лесной местности.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#пожарные
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Рябков: ответы России на варварские теракты ВСУ подбираются индивидуально
06 июля 2024, 14:29

Фото: сайт Кремля

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что форма ответов России на варварские теракты ВСУ подбираются индивидуально, но не остаются без реакции, в том числе в военном плане. Об этом политик сообщил в интервью журналу «Международная жизнь».
Рябков отметил, что Россия не должна уподобляться преступникам, которые совершили теракт с обстрелом Севастополя. Так он прокомментировал некоторые заявления о том, что в ответ на гибель мирного населения следует «стереть с лица Земли» такие города, как Киев, Харьков, Николаев и Одессу.

«Командование специальной военной операции и политическое руководство страны принимает решения о характере и масштабе ответов на те или иные действия, исходя из оперативной обстановки, разумеется, но также и принимая в расчет нашу задачу не наносить ущерб гражданским лицам и по возможности избегать потерь среди гражданского населения», – обратил внимание Сергей Рябков.
Замглавы МИД также добавил, что «озверевшая клика в Киеве, видимо, движима совершенно другой логикой ведения боевых действий, но они получат по заслугам». По его словам, форма ответов на такие атаки подбирается индивидуально в зависимости от случившегося, но они никогда не остаются и не останутся без ответа.

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Подполье сообщило об уничтожении склада с боекомплектом при ударе по Васильевке
06 июля 2024, 14:18

Фото: iStock/RamonCast

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что склад с боекомплектом и беспилотниками, а также операторы дронов украинских войск были поражены в результате удара по подконтрольной ВСУ Васильевке Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным местного сопротивления, «прилет» был мощным, а после взрыва село оцепили сотрудники СБУ и военнослужащие. Лебедев отметил, что на данный момент извлекли тела четырнадцати погибших боевиков.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВС России ударили по аэродрому ВСУ Мартыновка
Минобороны: ВС России ударили по аэродрому ВСУ Мартыновка в Николаевской области
06 июля 2024, 13:31

Фото: iStock/Diy13

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВВС Украины Мартыновка, который находится в Николаевской области. Об этом информирует РИА Новости.
По словам местных жителей, взрыв был громким. Лебедев отметил, что незадолго до взрыва самолет совершил посадку.

Согласно информации подпольщика, взрыв повредил воздушное судно, но не уничтожил.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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МО: Российские силы освободили село Сокол в ДНР
06 июля 2024, 13:28

Фото: iStock/zim286

Вооружённые силы РФ освободили село Сокол в ДНР, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Населённый пункт Сокол располагается в Покровском районе Донецкой Народной Республики. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, село удалось освободить силами подразделения группировки ВС РФ «Центр».

3 июля российские силы также взяли под контроль район «Новый» в Часов Яре. За сам город уже давно идут ожесточённые бои. ВС РФ уверенно продолжают вытеснять противника в направлении канала Северский Донец — Донбасс.

В конце мая российской армии удалось освободить населённый пункт Очеретино в ДНР.

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#днр
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Сальдо сообщил об ударе ВСУ по рынку в Херсонской области
06 июля 2024, 12:47

Фото: iStock/Olena_Z

Губернатор области Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что в Херсонской области три мирных жителя поселка Новая Маячка ранены на рынке в результате атаки украинского беспилотника.
По словам Сальдо, FPV-дрон атаковал гражданский фургон на центральном рынке в поселке Новая Маячка Алёшкинского муниципального округа. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Губернатор отметил, что атаки беспилотными летательными аппаратами со стороны украинских боевиков зафиксированы и в прошедшие сутки в селе Каирах.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Одесской области прогремел мощный взрыв
06 июля 2024, 12:02

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Одесской области прозвучал мощный взрыв, об этом пишет Telegram-канал Readovka, ссылаясь на украинские СМИ.
В настоящий момент над портовым городом Южно поднимается крупный столб дыма.

По предварительный информации, Вооружённые силы РФ нанесли удар по военной инфраструктуре врага.

Напомним, ранее стало известно по повреждении энергетического объекта в Сумской области Украины. После сообщений о серии взрывов, военная администрация сообщила о перебоях в подаче энергоснабжения и о временном отключении воды. Какой именно объект получил повреждения и каким образом — украинские власти не уточнили.

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#одесса
#взрыв
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