Фото: сайт Кремля
Французский политолог Паскаль Бонифас в эфире YouTube-канала L'invité заявил, что президент России Владимир Путин уже побеждает на Украине и ни одна страна не верит в успех ВСУ на линии боевого соприкосновения.
По мнению политолога, на международной арене у РФ также будут успехи, если к власти в Европе и в США придут правые партии и Дональд Трамп. Бонифас отметил, что победа лидера правой фракции «Национальное объединение» Жордана Барделла во Франции окажет серьезное воздействие на политику в отношении Киева.
Эксперт заключил, что формально поддержка Украины останется на прежнем уровне, однако на самом деле Париж уменьшит не только финансовые вливания, но и поставки военного оборудования.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Эксперт заключил, что формально поддержка Украины останется на прежнем уровне, однако на самом деле Париж уменьшит не только финансовые вливания, но и поставки военного оборудования.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова