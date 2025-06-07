Во Франции заявили о дерзкой выходке ВС страны

07 июня 2025, 16:01

Дюпон-Эньян: ВС Франции признали участие в конфликте против РФ постом в соцсети

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Главный штаб Вооруженных сил Франции признал участие страны в украинском конфликте против РФ постом в социальной сети. Об этом сообщил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей станице в соцсети Х.







«Очень серьезная публикация с официального аккаунта Объединенного комитета начальников штабов», — написал Дюпон-Эньян в ответ на публикацию, в которой ВС Франции при помощи эмодзи изобразили украинский герб и заявили о поддержке ВСУ.