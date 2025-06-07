Во Франции заявили о дерзкой выходке ВС страны
Дюпон-Эньян: ВС Франции признали участие в конфликте против РФ постом в соцсети
Главный штаб Вооруженных сил Франции признал участие страны в украинском конфликте против РФ постом в социальной сети. Об этом сообщил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей станице в соцсети Х.
«Очень серьезная публикация с официального аккаунта Объединенного комитета начальников штабов», — написал Дюпон-Эньян в ответ на публикацию, в которой ВС Франции при помощи эмодзи изобразили украинский герб и заявили о поддержке ВСУ.
Дюпон-Эньян выразил мнение, что французский лидер существует только ради войны. Он призвал прекратить подобные действия.
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