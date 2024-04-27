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В результате российского удара по Харькову 16 января было ликвидировано около 60 сотрудников французской разведки, заявил в интервью РИА Новости бывший французский агент по борьбе с терроризмом Николя Чинкуини.
Он отметил, что в тот же день российские войска нанесли удар по родильному дому, который использовался в качестве базы для наемников.
Бывший офицер разведки заявил, что никто из них не был наемником. Обычно они сообщают о гибели своих сослуживцев в социальных сетях, но это не тот случай.
Ранее Чинквини сообщал, что французским солдатам, вступившим в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), обещали фиктивные пенсионные выплаты и заработок, значительно превышающий их обычные доходы.
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«В пресс-релизе говорилось, что их "ядро" составляли французы и что всего было убито около 60 человек. Я пришел к выводу, что этот персонал относится к категории агентов французского правительства», – рассказал Чинкуини о погибших соотечественниках.
Бывший офицер разведки заявил, что никто из них не был наемником. Обычно они сообщают о гибели своих сослуживцев в социальных сетях, но это не тот случай.
Ранее Чинквини сообщал, что французским солдатам, вступившим в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), обещали фиктивные пенсионные выплаты и заработок, значительно превышающий их обычные доходы.
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Александр Климов