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Во Франции заявили об отсутствии веры в победу Украины

Политолог Бонифас: никто не верите в победу Украины
07 июля 2024, 05:35
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Никто не верит в способность украинской армии победить на поле боя, заявил французский политолог Паскаль Бонифат, сообщает ТАСС.
По его словам, никто также не разделяет веру в то, что Украина сможет вернуть утраченные территории. Эксперт подчеркнул, что Россия еще не выиграла конфликт, но он уже «набирает обороты».

«Для [президента РФ Владимира] Путина ситуация несколько проясняется», – отметил Бонифас.



Ранее Соединенные Штаты рекомендовали Украине изматывать силы российской армии при помощи обороны. Белый дом заявил, что конечной целью конфликта является восстановление территориальной целостности Украины и «осознание Россией стратегического поражения».

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В Днепропетровской области Украины прогремел ряд взрывов
07 июля 2024, 02:44

Фото: istockphoto/RamonCast

В Павлограде Днепропетровской области на востоке Украины произошел ряд взрывов, передает издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.
Прочие подробности на данный момент не приводится.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была в таких областях, как Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черкасская.

6 июля сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Херсоне. Воздушная тревога в городе объявлена не была.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#воздушная тревога
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#херсонская область
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В шести областях Украины за два часа объявили воздушную тревогу
07 июля 2024, 01:21

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Воздушную тревогу за последние два часа объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. На это указывают данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно опубликованной информации, воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 22:15, в Сумской – в 23:27, в Кировоградской – 23:41, в 23:51 – в Полтавской. Сирены в Днепропетровской области зазвучали в 0:16 и через 7 минут – в Николаевской.

Ранее Минобороны сообщило, что в Белгородской области сбили 7 украинских беспилотников. Средства ПВО отразили атаку ВСУ за два часа – с 21:15 по 23:20 по московскому времени.

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Украинский военный оказался в плену из-за уехавших к проституткам сослуживцев
«Проститутки»: боец ВСУ назвал причину попадания в плен
07 июля 2024, 00:45

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинский военнослужащий Алексей Торишний рассказал, что был схвачен российскими военными в плен из-за уехавших к проституткам сослуживцев, рассказал военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.
Украинец рассказал, что ожидал ротации на передовой на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Его коллеги, которые должны были заменить его, пошли к проституткам. Они пригласили и Торишниго, но он отказался, не пожелав изменять своей жене.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели два дня с девушками по вызову в съемной квартире и своевременно не вернулись в подразделение. В результате Торошний оказался в плену.

Ранее стало известно, что иностранные проститутки в Норвегии разработали новую схему привлечения клиентов, утверждая, что они беженки из Украины.

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Десантники ВС РФ установили флаг ВДВ над микрорайоном Канал в Часовом Яре
07 июля 2024, 00:26

Фото: iStock/zim286

Российские десантники установили еще один флаг ВДВ над микрорайоном Канал в Часовом Яре. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на телеграм-каналы. По данным издания, поднятие очередного флага подтверждает полный контроль ВС РФ над микрорайоном.
3 июля российские силы также взяли под контроль район «Новый» в Часовом Яре. За сам город уже давно идут ожесточенные бои. ВС РФ уверенно продолжают вытеснять противника в направлении канала Северский Донец — Донбасс.

Ранее в Минобороны России сообщали, что вооружённые силы РФ освободили село Сокол в ДНР.

Населенный пункт Сокол расположен в Покровском районе Донецкой Народной Республики. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, село удалось освободить силами подразделения группировки ВС РФ «Центр».

В конце мая российской армии удалось освободить населенный пункт Очеретино в ДНР.

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#вс рф
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Пушилин: В ДНР за день от атак ВСУ пострадали 20 мирных жителей
07 июля 2024, 00:16

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что за прошлые сутки, 6 июля, от обстрелов ВСУ пострадали 20 мирных жителей. По его данным, украинские формирования совершили 42 вооруженные атаки, выпустив более 165 снарядов, среди которых реактивная и ствольные артиллерия, ударные БПЛА и кассетные боеприпасы.
Пушилин отметил, что обстрелы повредили четыре частных дома, пять объектов гражданской инфраструктуры – торговый центр, детский сайд, школу, котельную и ЛЭП.

Ранее МЧС России сообщало, что при повторном обстреле ВСУ пострадали 4 спасателя, которые тушили пожар в частном секторе после предыдущей атаки. Двое сотрудников попали в больницу, еще двоих отправили на амбулаторное лечение.

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Над Белгородской областью комплексы ПВО за два часа сбили 7 беспилотников ВСУ
07 июля 2024, 00:02

Фото: istockphoto/Aterrassi

Над Белгородской областью этим вечером, 6 июля, за два часа сбили 7 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. По данным ведомства, комплексы ПВО отбивали украинскую атаку с 21.15 по 23.20.
«В период с 21.15 по 23.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении Министерства обороны.
Ранее сообщалось, что недалеко от Калининградской области заметили американский разведывательный БПЛА. По данным телеграм-канала SHOT, беспилотник RQ-4B Global Hawk барражировал над Польшей в 50 километрах от границы с Россией.

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В Горловке при обстреле ВСУ пострадали 9 человек, в том числе 4 спасателя МЧС
06 июля 2024, 23:04

Фото: iStock/Standart

В Горловке ДНР при повторном обстреле города со стороны ВСУ пострадали 9 человек, среди которых 4 спасателя МЧС России. Об этом сообщили в самом ведомстве и мэр Приходько.
Как пояснили в МЧС, Украина начала новый обстрел, когда спасатели тушили пожары в частном секторе, вызванные предыдущей атакой.

«Осколочные ранения получили двое сотрудников. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Еще двое - направлены на амбулаторное лечение», – сообщило ведомство в своем телеграм-канале.
По данным спасателей, обстрел также повредил пожарную автоцистерну.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ удалось освободить село Сокол в ДНР, которое располагается в Покровском районе республики. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, поселок отбили силами подразделения группировки ВС РФ «Центр».
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#вс рф
#минобороны
#обстрел
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В ЛНР похоронили у мемориала 20 неопознанных российских солдат, погибших в СВО
06 июля 2024, 21:16

Фото: iStock/Natalia POGODINA

В Луганской Народной Республике похоронили 20 неопознанных российских солдат в братской могиле у мемориала «Незаживающая рана Донбасса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента с места событий. Прощание с погибшими в ходе СВО бойцами прошло под звуки траурного марша и оружейные залпы, передает агентство.
Как пояснила изданию омбудсмен Луганской Народной Республики Анна Сорока, солдаты погибли в первых неравных боях в 2022 и 2023 году и, хоть имена их неизвестны, уже проводится ДНК-экспертиза для установления личности каждого из бойцов.

Старший помощник главы СУ СК России по ЛНР Елена Марковская рассказала журналистам, что следственный комитет поможет и приложит все усилия, чтобы имена погибших стали известны и были высечены на безымянных плитах.

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Новый британский премьер Стармер дал обещание и дальше поддерживать Украину
06 июля 2024, 19:13

Фото: istockphoto/andriano_cz

Соединенное Королевство будет и дальше поддерживать киевский режим после смены кабмина. Об этом в телефонном разговоре с политиком Владимиром Зеленским заявил новый премьер-министр Британии Кир Стармер.
«Премьер-министр начал с того, что для него было важно подтвердить непоколебимую приверженность Великобритании Украине в свой первый день пребывания на этом посту», — цитирует Стармера его канцелярия.

Стармер добавил, что смена британского кабмина не повлияет на поддержку для Украины. Политики поговорили также о саммитах НАТО и Европейского политсообщества.

Премьер выразил надежду, что скоро лично встретится с Зеленским, чей президентский срок завершился 20 мая.

Стармер занял свой пост в минувшую пятницу, 5 июля.

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