Во Франции заявили об отсутствии веры в победу Украины

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Никто не верит в способность украинской армии победить на поле боя, заявил французский политолог Паскаль Бонифат, сообщает ТАСС.
По его словам, никто также не разделяет веру в то, что Украина сможет вернуть утраченные территории. Эксперт подчеркнул, что Россия еще не выиграла конфликт, но он уже «набирает обороты».
Ранее Соединенные Штаты рекомендовали Украине изматывать силы российской армии при помощи обороны. Белый дом заявил, что конечной целью конфликта является восстановление территориальной целостности Украины и «осознание Россией стратегического поражения».
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«Для [президента РФ Владимира] Путина ситуация несколько проясняется», – отметил Бонифас.
Ранее Соединенные Штаты рекомендовали Украине изматывать силы российской армии при помощи обороны. Белый дом заявил, что конечной целью конфликта является восстановление территориальной целостности Украины и «осознание Россией стратегического поражения».
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Александр Климов