ВСУ угрожали застрелить жительницу послека Ставки за русскую речь

Фото: iStock/nito100

Беженка из поселка Ставки Краснолиманского района Донецкой Народной Республики поделилась шокирующей историей.



Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала РИА Новости о том, как боевики угрожали ей расправой за использование русского языка. По ее словам, некоторые солдаты обращались с вопросами: «Почему она не говорит на своем языке».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

