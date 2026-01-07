ВСУ угрожали застрелить жительницу послека Ставки за русскую речь
Беженка из поселка Ставки Краснолиманского района Донецкой Народной Республики поделилась шокирующей историей.
Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала РИА Новости о том, как боевики угрожали ей расправой за использование русского языка. По ее словам, некоторые солдаты обращались с вопросами: «Почему она не говорит на своем языке».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
