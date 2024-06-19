Во Львове сообщили о повреждении здания НИИ в результате атаки дронов

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В результате ночной массированной атаки российских беспилотников во Львове на западе Украины был повреждён Государственный научно-исследовательский институт (НИИ) ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
Об этом он написал в своём телеграм-канале. Российские военные ранее сообщали, что удар по Львову наносился с использованием беспилотников-камикадзе «Герань-2». Воздушная тревога была объявлена в Львовской области в 2:32 по местному времени. Сигналы тревоги также звучали ещё в семи регионах Украины.
Сотрудники НИИ ветеринарных препаратов и кормовых добавок занимаются созданием системы токсикологического контроля ветеринарных лекарственных препаратов. Кроме того, они разрабатывают контрольные меры по национальной программе мониторинга токсичных отходов в сырье, продуктах, кормах и кормовых добавках.
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