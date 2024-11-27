Долотный завод во Львовской области полностью уничтожен из-за российских атак

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Мощности Дрогобычского долотного завода в Львовской области полностью уничтожены российскими атаками. Об этом сообщил уполномоченный президента по санкционной политике Украины Владислав Власюк.
«Недавние атаки россиян полностью разрушили завод в Дрогобыче Львовской области», — сообщил Власюк.
По его словам, российские атаки привели к полному уничтожению производственных мощностей. Однако, когда именно эти обстрелы произошли, Власюк не уточнил.
Дрогобычский долотный завод был единственным на Украине, где производился нефтепромышленный буровой инструмент. Там делали долота для бурения артезианских, нефтяных и газовых скважин.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. В результате «Южмаш» был практически полностью разрушен.
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