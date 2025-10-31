Украинский военный Иваницкий попал в плен после ссоры из-за сигарет
Военнослужащий отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Василий Иваницкий рассказал о необычной ситуации, которая привела к его пленению, пишет РИА Новости.
Во время конфликта с сослуживцем в блиндаже из-за сигарет он решил выйти за водой, чтобы успокоиться. На пути к источнику Иваницкий наткнулся на двух российских бойцов.
«Шёл, уже темнело по дороге, уже плохо было видно. Смотрю, там два человека с оружием. Один спрашивает: "Ну что, ты хохол?" Я говорю — да. Куда идёшь? Говорю — мне воды бы достать где-нибудь. Ну, и говорят мне — ты уже пришёл», — вспомнил пленный свой диалог с российскими военнослужащими.
