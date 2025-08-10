Водитель грузовика получил ранения при ударе ВСУ по сельхозтехнике под Брянском
В Брянской области водитель грузовика пострадал в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинский дрон обстрелял сельскохозяйственную технику, работавшую в поле возле населённого пункта Суземки. По уточнённым данным, пострадал водитель грузового автомобиля «КамАЗ», который находился на месте происшествия.
Пострадавшего доставили в больницу, где врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.
Также от удара беспилотника полностью сгорел комбайн. К счастью, его оператору удалось выжить – он не получил травм.
Инцидент активно расследуется. На месте удара продолжают работать экстренные службы.
