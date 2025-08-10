Водитель грузовика получил ранения при ударе ВСУ по сельхозтехнике под Брянском

10 августа 2025, 19:49

Богомаз: водитель грузовика пострадал при ударе ВСУ по Брянской области

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Брянской области водитель грузовика пострадал в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.