ВСУ ведут массированный обстрел города Васильевка в Запорожской области

10 августа 2025, 19:08

Балицкий: ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Город Васильевка в Запорожской области подвергся мощному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских военных. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.