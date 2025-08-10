ВСУ ведут массированный обстрел города Васильевка в Запорожской области
Город Васильевка в Запорожской области подвергся мощному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских военных. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
По его словам, в результате обстрела пострадал многоквартирный дом, повреждены автомобили и прилегающая территория. Данных о пострадавших не поступало.
Балицкий призвал местных жителей воздержаться от выхода на улицу до полной стабилизации ситуации, отметив, что сохраняется угроза новых атак.
Ранее, 3 августа, глава координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о возгорании в промышленной зоне рядом с Запорожской АЭС после обстрела со стороны ВСУ.
По его словам, прибывшие на место сотрудники МЧС оказались под атакой беспилотника – украинский дрон ударил по пожарной машине. К счастью, пострадавших среди сотрудников станции и спасателей нет.
