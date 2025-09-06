Системы ПВО сбили 34 украинских БПЛА над Россией ночью 6 августа

06 сентября 2025, 07:34

Фото: iStock/e-crow

В ночь с 5 на 6 августа российские силы ПВО сбили 34 украинских БПЛА над регионами. Вражеская атака была отражена в период с 23:00 пятницы до 07:00 субботы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем телеграм-канале.