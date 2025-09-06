Системы ПВО сбили 34 украинских БПЛА над Россией ночью 6 августа
В ночь с 5 на 6 августа российские силы ПВО сбили 34 украинских БПЛА над регионами. Вражеская атака была отражена в период с 23:00 пятницы до 07:00 субботы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем телеграм-канале.
Согласно оперативной информации, 14 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над акваторией Черного моря, восемь — над Смоленской областью, пять — над Брянской областью, по три — над Белгородской областью и Краснодарским краем. Еще один дрон нейтрализовали в небе над Калужской областью.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Главной целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
