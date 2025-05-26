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У России есть «другое» оружие, если Киеву поставят дальнобойные ракеты, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Его слова приводит РИА Новости.
«Значит, мы будем применять уже другое оружие для того, чтобы максимально не допустить обстрелов наших городов», — сказал парламентарий.Таким образом политик прокомментировал заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца о том, что ФРГ вслед за США, Францией и Великобританией сняла все ограничения на дальность оружия, поставляемого ВСУ.
Водолацкий добавил, что, если эта информация подтвердится на практике, значит, российской стороне необходимо максимально обеспечить безопасность своей территории.
После начала спецоперации на Украине коллективный Запад стал активно помогать Киеву финансами и вооружением.
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